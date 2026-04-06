"Сироватка" или "сиворотка"? Как сказать правильно на украинском

Юлия Потерянко
Моя Школа
36
Сейчас мы так называем не только побочный продукт свертывания молока (с ним современный человек сталкивается не так часто), но и целый спектр косметических средств, которыми пользуемся ежедневно. И, несмотря на это, их название на украинском языке все равно часто произносят неправильно.

Речь идет о существительном "сироватка". Или все же "сиворотка"? OBOZ.UA разбирался в том, как правильно его произносить. И, соответственно, писать без ошибок.

Попытки найти слово "сиворотка" приводят нас к справочнику "Неправильно-правильно. Справочник по украинскому словоупотреблению", составленному профессиональным редактором Марией Волощак. И именно этот вариант мы находим в графе с лексическими и орфографическими ошибками. А правильным его соответствием тут названо существительное "сироватка".

И это уже правильное существительное легко находим в "Большом толковом словаре украинского языка". Он объясняет его так:

  • Жидкость, которая выделяется при свертывании молока и при образовании из него кислого молока и сыра.
  • биол., мед. Жидкость, образующаяся из крови и лимфы при их свертывании вне организма и используется в медицине как лечебное и диагностическое средство.
Как видим, даже словарь современного языка не всегда успевает за актуальным развитием лексики. Сейчас "сироватками" называют косметические средства для кожи и волос, которые имеют более легкую и жидкую текстуру, по сравнению с кремами, а также более интенсивное и узконаправленное действие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что новое правописание наконец объяснило, как правильно писать – мариво или марево.

