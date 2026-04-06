'Сироватка' или 'сиворотка'? Как сказать правильно на украинском

Сейчас мы так называем не только побочный продукт свертывания молока (с ним современный человек сталкивается не так часто), но и целый спектр косметических средств, которыми пользуемся ежедневно. И, несмотря на это, их название на украинском языке все равно часто произносят неправильно.

Видео дня

Речь идет о существительном "сироватка". Или все же "сиворотка"? OBOZ.UA разбирался в том, как правильно его произносить. И, соответственно, писать без ошибок.

Попытки найти слово "сиворотка" приводят нас к справочнику "Неправильно-правильно. Справочник по украинскому словоупотреблению", составленному профессиональным редактором Марией Волощак. И именно этот вариант мы находим в графе с лексическими и орфографическими ошибками. А правильным его соответствием тут названо существительное "сироватка".

И это уже правильное существительное легко находим в "Большом толковом словаре украинского языка". Он объясняет его так:

Жидкость, которая выделяется при свертывании молока и при образовании из него кислого молока и сыра.

биол., мед. Жидкость, образующаяся из крови и лимфы при их свертывании вне организма и используется в медицине как лечебное и диагностическое средство.

Как видим, даже словарь современного языка не всегда успевает за актуальным развитием лексики. Сейчас "сироватками" называют косметические средства для кожи и волос, которые имеют более легкую и жидкую текстуру, по сравнению с кремами, а также более интенсивное и узконаправленное действие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что новое правописание наконец объяснило, как правильно писать – мариво или марево.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!