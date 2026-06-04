Скандал вокруг вальса выпускницы со СМА: школа во Львове озвучила свою версию, родительский комитет промолчал

В соцсетях продолжается бурное обсуждение школьного вальса львовянки Софии Радыш. Несмотря на спинальную мышечную атрофию, девушка исполнила танец на празднике последнего звонка. И пока в комментариях осуждают организаторов и поддерживают девочку, журналисты решили поинтересоваться мнением самой школы по поводу того, что произошло.

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Как известно, мама Софии Наталья Радыш пожаловалась на своей странице, якобы ей сообщили, что участие ее дочери в торжествах будет нежелательным. Также у женщины, по ее словам, возник по этому поводу конфликт с представителями родительского комитета. Поэтому "Сніданок з 1+1" обратился к руководству и преподавателям школы №13 во Львове за комментариями.

Так, классная руководительница девушки Вера Федькив отметила, что участие Софии в выпускном планировали с самого начала. Об этом, как утверждают в школе, говорили во время занятий дома, где училась девушка. Школьница, услышав о подготовке к последнему звонку, выразила желание танцевать вальс вместе со всеми и попросила, чтобы ее партнером был не папа, а кто-то из ребят-одноклассников.

В учебном заведении объяснили, что для Софии организовали отдельную постановку вальса, учитывая ее состояние здоровья и невозможность регулярно посещать репетиции. "Когда возник такой вопрос, мальчик Саша сказал, что он готов танцевать отдельный вальс. И все 11-е классы, ведь у нас их три, поддержали эту идею и соответственно создали отдельный танец в виде того, что Саша танцевал с Софией в центре, а такой круг создали вокруг них все одиннадцатиклассники", – объяснила директор школы Марта Ивановская.

Эти слова подтвердила и заместитель директора львовской школы №13 по воспитательной работе Оксана Яворская. Она отметила, что для Софии организовали отдельную постановку вальса, учитывая ее состояние здоровья и невозможность регулярно посещать репетиции. "Просто мы увидели так, что это будет выгодно именно для Софии, потому что она не может каждую неделю приезжать на репетицию зимой, весной, когда холодно, она тоже лежала в больнице", – сказала педагог.

В школе также отметили, что не фиксировали предвзятого отношения к девушке со стороны одноклассников. Наоборот – дети предлагали помощь семье, в частности с передвижением коляски во время мероприятия. Вместе с тем празднование после официальной части выпускного София провела отдельно от класса. Ее одноклассники поехали отмечать за город, тогда как девушка осталась с семьей.

Впрочем, по мнению эксперта по вопросам безбарьерности Ульяны Пчелкиной, истории Софии Радыш продемонстрировала, что дети с инвалидностью в Украине до сих пор остаются не включенными в образовательный процесс. "Наши выводы должны быть четкими. Мы должны менять образовательную систему, чтобы все дети имели возможность ходить в школу, знать своих одноклассников, знать своих учителей, а не получать красный диплом за то, что вы сидели дома", – объяснила она.

В свою очередь, позицию родительского комитета школы журналистам выяснить не удалось. На их запросы его представители не ответили.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Наталья Радыш обвинила руководство школы в противодействии участию своей дочери в празднике. По ее словам, дирекция аргументировала свою позицию тем, что коляске будет неудобно и даже опасно передвигаться по неровному покрытию школьного стадиона и что все танцы уже были поставлены и для Софии не осталось места в программе.

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