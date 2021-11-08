Сколько невакцинированных работников школ отстранят в Одессе: в горсовете назвали цифры

В Одессе из-за нежелания или уклонения от прививки против COVID-19 отстранят 5% работников школ. Большинство из них – это технические работники.

Департамент образования и науки горсовета еще не получал жалоб об отстранении, но ожидает их. Об этом сообщила глава департамента Елена Буйневич "Суспільному".

По словам Елены Буйневич, вакцинировались против коронавируса 95% из 17 тысяч работников образования Одессы.

"850 человек должны быть отстранены без сохранения зарплаты", – сообщила руководитель департамента образования и науки.

Она отметила, что большинство из них – не учителя, а технические работники. И поскольку дети в городе сейчас учатся дистанционно, образовательный процесс не пострадает.

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Жалоб на отстранение департамент пока не получал, но ожидает. По мнению Елены Буйневич, жалоб пока нет, потому что сегодня первый день действия приказа Минздрава об обязательной вакцинации работников сферы образования.

Полностью вакцинированы работники только в одной школе Одессы – №310, где учатся учащиеся начальных классов.

Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие хотя бы одной дозы прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний или справки о том, что переболели. Если уровень привитых ниже – школа должна переходить на дистанционное обучение. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболевает кто-нибудь из учеников. Школа – если таких классов будет более 50%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна, среди них и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, которые не вакцинируются от коронавируса, будут отстранять от работы и будут лишать зарплаты с 8 ноября.

Профсоюзы работников образования и науки обратились в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.