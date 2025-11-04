Сколько спичек надо передвинуть? Головоломка для настоящих умников

Разгадывание головоломок не только развлекает, но и тренирует мозг. Такие задачи улучшают логическое мышление, память и концентрацию, а также помогают уменьшить уровень стресса. Математические загадки особенно полезны, ведь заставляют искать нестандартные решения и развивают внимание к деталям. Готовы к испытанию? Смотрите изображение ниже.

Сегодняшнее задание подходит как детям, так и взрослым, поскольку стимулирует креативность и аналитическое мышление.

Головоломка со спичками

Перед вами неправильное уравнение: 8– 4=13. Задача заключается в том, чтобы передвинуть только одну спичку, чтобы сделать уравнение правильным.

Вам нужно передвинуть только одну спичку, чтобы изменить уравнение и получить логическое решение. Ответ находится ниже.

Ответ на головоломку

Как оказалось, нужно было сдвинуть нижнюю левую спичку с цифры 8 и добавить ее к минусу. После этого "8" превращается в "9", а "–" становится "+". Итак, правильный ответ — 9+4=13.

