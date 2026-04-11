Сколько спичек надо передвинуть: головоломка для самых умных

Перед вами головоломка, которая требует внимательности, сосредоточенности и умения быстро замечать нестандартное решение. Это простое, но действенное упражнение для мозга, которое помогает развивать логику и концентрацию. Смотрите изображение ниже.

В головоломке показано неправильный пример: 17 – 2 = 18. Все уравнение составлено из 22 спичек. Задача состоит в том, чтобы превратить пример в правильный.

Такие головоломки со спичками полезны и для школьников, и для взрослых, ведь они тренируют внимательность и гибкость мышления.

Для школьников такие задания интересны тем, что они подают логику в форме игры, а не скучного упражнения. Для взрослых это способ ненадолго переключиться от будничных дел, проверить себя и дать мозгу короткую, но полезную нагрузку.

Именно поэтому головоломки остаются популярными в любом возрасте: они одновременно развлекают, увлекают и дают приятное ощущение, когда правильный ответ наконец найден.

Решение

Нужно забрать нижнюю левую спичку с цифры 8 и переставить ее к знаку минус, чтобы она стала знаком плюс.

После этого цифра 8 превратится в 9, а весь пример примет правильный вид: 17 + 2 = 19.

Поэтому достаточно передвинуть только одну спичку.

