Сколько спичек надо передвинуть? Головоломка

Перед вами головоломка со спичками, в которой нужно сделать так, чтобы неправильное уравнение стало правильным. Такие тесты любят за простоту условий и одновременно за коварство. Смотрите изображение ниже.

Кажется, что все очевидно, но стоит внимательнее присмотреться к цифрам, как становится понятно: правильное решение совсем не такое банальное. Именно поэтому задача привлекла внимание многих пользователей и заставила их долго искать правильный ход. Так сколько спичек и каким образом надо передвинуть?

Такие головоломки со спичками полезны тем, что тренируют внимательность, зрительное восприятие и способность замечать детали, которые легко ускользают при первом взгляде. Они заставляют мозг выйти за пределы автоматического восприятия и искать нестандартный подход, а это хорошо развивает концентрацию и гибкость мышления.

Кроме того, подобные задания – простой способ быстро "переключить" голову и дать ей короткую, но полезную нагрузку. Такие упражнения могут помогать поддерживать умственную активность, тренировать терпение и дарить приятное ощущение маленькой победы, когда правильный ответ наконец находится.

Ответ

Нужно передвинуть одну спичку. Возьмите верхнюю правую спичку с последней цифры 8 и переставьте ее к цифре 6 слева, в ее верхнюю правую часть. Тогда последняя 8 превратится в 6, а 6 – в 8.

В результате получится:

8 + 8 = 16.

