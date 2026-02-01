Сколько цифр 9 на рисунке? Головоломка на внимательность
Визуальные головоломки стремительно набирают популярность в сети, ведь сочетают развлечение и тренировку мозга. Они заставляют сосредоточиться, отсеять лишнее и внимательно работать с деталями.
Одна из таких иллюзий предлагает простое на первый взгляд задание – найти все скрытые цифры 9. Но на самом деле с ним справляются единицы. Сможете ли вы уложиться в ограниченное время и проверить собственную наблюдательность?
Перед вами изображение с большой цифрой 9, внутри которой спрятано много других цифр.
Задача проста:
- внимательно рассмотрите изображение;
- посчитайте все цифры 9;
- попробуйте сделать это за 9 секунд.
Разгадка
На рисунке спрятано 11 цифр 9.
Многие замечают только наиболее очевидные, игнорируя мелкие или частично скрытые элементы. Именно это и делает задачу сложной – мозг "фильтрует" информацию, пропуская детали.
Чем полезны такие головоломки
Регулярное решение визуальных и логических задач имеет реальную пользу:
- тренирует зрительное восприятие и память;
- помогает мозгу быстрее обрабатывать информацию;
- снижает ментальную усталость, если выполнять такие упражнения в перерывах.
Даже несколько минут в день, посвященные подобным головоломкам, могут положительно повлиять на способность сосредотачиваться и замечать детали в повседневной жизни.
Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими заданиями:
- разгадайте древнюю оптическую иллюзию, выполненную в формате черно-белой гравюры;
- или попробуйте взломать код и определить, какой цифры не хватает в последовательности.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.