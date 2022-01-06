Сколько учителей до сих пор без прививок от COVID-19 и сколько отстранены: первая статистика 2022 года
В Украине полностью вакцинировались от коронавируса почти 91% работников сферы образования. Больше всего таких на Днепропетровщине.
Среди работников школ не сделали ни одной прививки 2,7%. Из них из-за противопоказаний – чуть больше половины. Такие данные по состоянию на 6 января привел в своем Telegram-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Как сообщил министр, на 6 января обе дозы вакцины получили около 91% работников сферы образования. Еще 5,3% сделали первый укол.
Больше всего полностью привитых в:
Днепропетровской области – 96,08%;
Полтавской области – 95,63%;
Луганской области – 95,62%;
Черкасской области – 95,41%;
Сумской области – 95,40%.
Среди типов учебных заведений по количеству вакцинированных обеими дозами сейчас "рейтинг" такой:
специализированного образования – 96,72%;
профессионального образования – 93,75%;
общего среднего образования – 92,87%;
дошкольного образования – 90,34%;
профессионального высшего образования – 87,45%;
высшего образования – 82,94%.
Отдельно Сергей Шкарлет привел данные о школах. По его словам, еще не делали ни одного укола 2,7% работников. Из них чуть больше половины – 1,4% – имеют подтвержденные медицинские противопоказания (более 9,3 тысячи человек). До сих пор отстранены из-за отсутствия прививки 0,6% от общего количества работников школ.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
На Волыни невакцинированная против коронавируса учительница не смогла восстановиться на работе через суд. Она также хотела, чтобы ей выплатили зарплату за время отстранения и компенсировали моральный ущерб. Суд отклонил все исковые требования педагога.
А вот в Винницкой области суд признал незаконным приказ об отстранении от работы работника школы из-за того, что он не привился против COVID-19. Ему должны выплатить зарплату за время отсутствия. Школе придется еще заплатить судебный сбор.
Бог, страх и принуждение – такие три основные причины называют украинские учителя-антивакцинаторы. OBOZREVATEL собрал истории четырех таких преподавателей и их оправдания.