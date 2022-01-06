Сколько учителей до сих пор без прививок от COVID-19 и сколько отстранены: первая статистика 2022 года

В Украине полностью вакцинировались от коронавируса почти 91% работников сферы образования. Больше всего таких на Днепропетровщине.

Среди работников школ не сделали ни одной прививки 2,7%. Из них из-за противопоказаний – чуть больше половины. Такие данные по состоянию на 6 января привел в своем Telegram-канале министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Как сообщил министр, на 6 января обе дозы вакцины получили около 91% работников сферы образования. Еще 5,3% сделали первый укол.

Больше всего полностью привитых в:

Днепропетровской области – 96,08%;

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Полтавской области – 95,63% ;

Луганской области – 95,62% ;

Черкасской области – 95,41% ;

Сумской области – 95,40%.

Среди типов учебных заведений по количеству вакцинированных обеими дозами сейчас "рейтинг" такой:

специализированного образования – 96,72% ;

профессионального образования – 93,75% ;

общего среднего образования – 92,87% ;

дошкольного образования – 90,34% ;

профессионального высшего образования – 87,45% ;

высшего образования – 82,94%.

Отдельно Сергей Шкарлет привел данные о школах. По его словам, еще не делали ни одного укола 2,7% работников. Из них чуть больше половины – 1,4% – имеют подтвержденные медицинские противопоказания (более 9,3 тысячи человек). До сих пор отстранены из-за отсутствия прививки 0,6% от общего количества работников школ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

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