Сколько животных на картинке? Простой визуальный тест раскроет возраст вашего мозга
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Возраст, указанный в паспорте, далеко не всегда совпадает с тем, насколько молодыми и любознательными мы чувствуем себя внутри. Специальный психологический тест по картинке позволяет оценить состояние вашего ума с помощью быстрого подсчёта спрятанных силуэтов, поэтому для проверки внимательно посмотрите на изображение ниже.
Как пройти тест
Для выполнения этого задания нет строгих временных ограничений, однако часами вглядываться в иллюстрацию не имеет смысла. Вам нужно просто бросить быстрый взгляд на рисунок и зафиксировать то количество животных, которое удалось распознать сразу. В этой развлекательной игре нет правильных или неправильных ответов, ведь главная цель — определить особенности вашего восприятия.
Результаты теста
Количество найденных существ прямо указывает на гибкость и молодость вашего мышления. Всего на рисунке авторы спрятали немало персонажей:
- трех птиц,
- бабочку,
- осла,
- тигра,
- собаку,
- рыбу,
- черепаху
- большого слона, которого можно заметить первым.
Если вам удалось без особых усилий и очень быстро найти абсолютно всех перечисленных представителей фауны, ваш умственный возраст соответствует уровню подростка.
OBOZ.UA предлагает раскрыть свои лучшие качества с помощью теста на основе оптической иллюзии.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.