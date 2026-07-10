Сколько животных на картинке? Простой визуальный тест раскроет возраст вашего мозга

Елена Былим
Моя Школа
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Сколько животных на картинке? Простой визуальный тест раскроет возраст вашего мозга
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Возраст, указанный в паспорте, далеко не всегда совпадает с тем, насколько молодыми и любознательными мы чувствуем себя внутри. Специальный психологический тест по картинке позволяет оценить состояние вашего ума с помощью быстрого подсчёта спрятанных силуэтов, поэтому для проверки внимательно посмотрите на изображение ниже.

Как пройти тест

Сколько животных на картинке? Простой визуальный тест раскроет возраст вашего мозга

Для выполнения этого задания нет строгих временных ограничений, однако часами вглядываться в иллюстрацию не имеет смысла. Вам нужно просто бросить быстрый взгляд на рисунок и зафиксировать то количество животных, которое удалось распознать сразу. В этой развлекательной игре нет правильных или неправильных ответов, ведь главная цель — определить особенности вашего восприятия.

Результаты теста

Количество найденных существ прямо указывает на гибкость и молодость вашего мышления. Всего на рисунке авторы спрятали немало персонажей:

  • трех птиц,
  • бабочку,
  • осла,
  • тигра,
  • собаку,
  • рыбу,
  • черепаху
  • большого слона, которого можно заметить первым.

Если вам удалось без особых усилий и очень быстро найти абсолютно всех перечисленных представителей фауны, ваш умственный возраст соответствует уровню подростка.

OBOZ.UA предлагает раскрыть свои лучшие качества с помощью теста на основе оптической иллюзии.

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тестыПсихологияоптическая иллюзия
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