Сладкие мишки с ягодами: делимся рецептом вкусного десерта для детей

Таких домашних мишек можно приготовить из простых продуктов, которые часто оказываются под рукой. Нежная творожная текстура хорошо сочетается с бананом и сочными ягодами. Десерт получается мягким, ароматным и удобным для подачи небольшими порциями. Для приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов и формочки в виде мишек.

Идея приготовления сладких мишек для детей опубликована на странице ms.alisavolkova в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 4 ст.л.

натуральный йогурт без сахара – 4 ст.л.

яйцо – 1 шт.

банан – 1 шт.

кукурузный крахмал – 5-6 ст.л.

ягоды – около 50 г

кокосовое масло – 1 ст.л.

для начинки можно взять малину, голубику или другие ягоды, которые хорошо подходят для выпечки

Способ приготовления:

1. Сначала положите в чашу блендера творог, натуральный йогурт, яйцо, банан и кукурузный крахмал. Взбейте все до однородной массы без комочков.

2. Затем добавьте кокосовое масло и перемешайте ложкой. Готовое тесто должно быть однородным и достаточно густым, чтобы его было удобно распределять по формочкам.

3. Распределите творожную массу по небольшим силиконовым формочкам в виде мишек. В каждую формочку положите несколько ягод. Крупные ягоды при необходимости можно разрезать на части.

4. Поставьте формочки в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 45-50 минут, пока десерт не схватится и слегка не подрумянится.

5. Дайте готовым мишкам немного остыть, после чего осторожно выньте их из формочек. Такой десерт можно подавать как самостоятельное блюдо или легкий перекус.

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