Сломала систему? В Александрии отстраненная учительница вторую неделю ходит в школу

В городе Александрия Кировоградской области отстраненная из-за отсутствия прививки учительница Лариса Лысюк вторую неделю ходит в школу. Говорит, что отстранить ее от рабочего места не могут.

Директор "Александрийского коллегиума" Наталья Малышева уже шесть раз вызывала полицию, но на ситуацию это не повлияло. Об этом сообщает "Суспільне".

Учительница истории "Александрийского коллегиума" в Александрии Лариса Лысюк отстранили, потому что она не предоставила COVID-сертификат или справку, что она имеет противопоказания. Несмотря на это, преподавательница продолжает ходить на работу – это длится уже вторую неделю, и сделать с этим ничего не могут.

Видео дня

По словам директора школы Наталии Малышевой, Лариса Лысюк ходит на уроки к коллегам, снимает это на видео и выкладывает в соцсеть.

"Где написано, что я не могу находиться в классе? Отстранена от чего? От работы, а от рабочего места не отстранена. От рабочего места меня не могут отстранить, я сижу на рабочем месте. Я не имею права? Я уже потеряла за эти 10 дней деньги. Мне их никто не заплатит. Я себя защищаю, я себя люблю и уважаю", – так учительница отвечает на вопрос, почему находится в классе.

Сергей Ковбасюк – один из учителей, на урок к которому она приходила. Говорит, просто хотела присутствовать.

"Проводила видеосъемку. На замечание, что не может снимать видео урока и детей, она не реагировала", – рассказал Сергей Ковбасюк.

Из 98 учителей коллегиума отстранены трое. Две учительницы на прошлой неделе пытались проводить уроки, в том числе и Лариса Лысюк. 16 ноября директор даже издала повторный приказ об отстранении. Учителя не только приходили в школу, но и рассказывали "то о Боге, то о сатане". Даже маски отказывались носить – называли их намордниками.

Наталья Малышева объясняет – в школу отстраненным учителям не запрещают заходить, потому что другого варианта нет. Это подтвердил и начальник управления образования Александрийского городского совета Александр Авраменко.

"Единственное, что директор может сделать – это отстранить учителя. Даже не можем этих учительниц не допустить в школу, у нас нет такого механизма действий. Находиться на уроке – это незаконно, администрация заведения фиксирует эти процессы. Обращаемся в полицию – на деле должно быть какое-то разъяснение относительно допуска или не допуска таких учителей в заведение", – говорит чиновник. И добавляет, что об увольнении из-за вакцинации не может быть речи – это незаконно.

Начальник отдела превенции Александрийского отдела полиции Игорь Байбутлиди рассказал, что за две недели директор обращалась в полицию шесть раз.

"Последнее обращение было от родительского коллектива о том, что они против того, что их детей снимают на камеру и невакцинированный учитель проводит занятия ", – заметил он.

По словам Игоря Байбутлиди, учительнице грозит штраф 17 тыс. грн. Если в течение года ее еще раз привлекут к админответственности – то уже 34 тыс. грн.

В свою очередь адвокат Алексей Суткевич говорит, что приезжающие на вызов в школу полицейские могут не только составить протокол, но и прекратить правонарушения.

"Они могут фактически вывести человека за пределы этого заведения и прекратить правонарушения", – подчеркнул адвокат.

Он также отметил, что обязательная вакцинация от коронавируса и требование подтвердить ее документами права учителей не нарушает.

"Государство в условиях пандемии, эпидемии имеет право ограничивать те или иные права людей. Фактически, государство определяет то, что общественная безопасность имеет больший приоритет, чем право лица на защиту своих персональных данных. Государство не заставляет вакцинироваться, оно устанавливает ограничения для людей, которые принимают решение не вакцинироваться", – пояснил Алексей Суткевич.

Дело о нарушении карантинных норм Ларисой Лысюк полицейские передали в Александрийский горрайонный суд. Сама она свое отстранение от работы тоже планирует обжаловать в суде.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинирующихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем со прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут зачислять в трудовой стаж.

Профсоюзы работников образования и науки обращались в Кабинет министров, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

По состоянию на 22 ноября в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили 96,2% работников школ, из них обе прививки более чем 550 тыс. – то есть 84,5%. Наиболее охотно прививают педагоги в Донецкой области.

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