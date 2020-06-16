Слон: описание, виды, интересные факты

Слоны – крупнейшие сухопутные животные в мире. Африканский слон встречается на континенте Африки, а азиатский или индийский – в Азии. Слоны – это млекопитающие, а также травоядные животные, то есть они едят только растения, а не мясо.

Слоны – действительно гигантские животные. Они могут вырасти до 3,5 м и могут весить до 5 т. Аппетиты слонов такие же большие, как и их размер. Они могут съесть до 180 кг и выпить до 110 л воды в день.

Виды слонов

Существует два основных типа слонов: африканский слон и азиатский.

Африканский слон. Больше, чем азиатский. У него очень большие уши. И самцы, и самки имеют бивни. Африканский слон имеет морщинистую серую кожу и два наконечника на конце хобота, которые он может использовать, как пальцы, чтобы забрать вещи. У него высокое, стройное тело, а спина посередине прогнутая вниз.

Азиатский слон. Меньше, чем африканский слон и имеет меньшие уши. У них больше холмистая спина и только один кончик, подобный к пальцу, в конце хобота. Их кожа имеет тенденцию к меньшей морщинистости, чем у африканского. У него невысокое и тяжелое тело.

Африканский слон simple-fauna.ru

Характеристика слона

У слонов есть много интересных особенностей, в частности гигантские уши, длинные бивни и огромный хобот. Слоны машут гигантскими ушами, чтобы остыть. Их бивни могут быть высотой до 300 см. Слоны используют бивни, чтобы выкопать кору деревьев. Иногда они используют их для борьбы. Их бивни продолжают расти всю жизнь.

Хобот слона является их наиболее универсальным придатком. Он образован носом, сросшимся с верхней губой. Слоны используют свои длинные хоботы, чтобы забрать еду или добраться до нее. Слоны также используют свой хобот для питья, запаха, прикосновения и отсасывания воды, чтобы опрыскать себя.

Нога слона имеет две коленные чашечки. Такое строение делает его единственным млекопитающим, который не умеет прыгать. В центре стопы расположена жировая подушка, упругая при каждом шаге, что позволяет слонам передвигаться бесшумно.

Из-за своих размеров и бивнев слоны уже давно являются любимцами охотников. Слишком большое количество охоты привело к сокращению популяции слонов. Сейчас слоны являются защищенным видом во всем мире. Бивни также есть у моржа, некоторых свиней, нарвала. Подробнее об этих животных читайте в учебнике по биологии за 7 класс В.И. Соболя.

Слоны считаются очень умными. Они имеют сложные социальные структуры и методы общения. Они также могут быть обучены различным задачам.

Интересные факты о слонах:

Кожа слона может быть толщиной до трех сантиметров, но она очень чувствительна.

Самый большой слон когда-то весил 11 т и был высотой 4 м.

Они могут слышать голоса друг друга на расстоянии 8 км.

Слоны-самцы живут в одиночестве, как только становятся взрослыми. Однако самки живут в тесных семейных группах во главе со старшей самкой, которая называется матриархом.

В них слабое зрение, но отличный слух и нюх.

Вопреки распространенному мнению, слоны не слишком любят арахис.

Слоны будут бросать песок и грязь на спину, чтобы не загореть.

Слон может распознать себя в зеркале.

Бивни умерших слонов трудно найти, потому что их съедают дикобразы, которым не хватает минеральных ресурсов.

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