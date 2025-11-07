Словарь Коллинза назвал английское слово 2025 года: как оно связано с ИИ

Технологии продолжают влиять не только на нашу жизнь, но и на язык. Словарь Collins Dictionary традиционно выбирает слово года, которое наиболее точно отражает общественные изменения, и 2025-й не стал исключением. На этот раз главным словом стало понятие, тесно связанное с искусственным интеллектом, – vibe coding.

Оно символизирует новую эпоху во взаимодействии человека и технологий, где программирование перестает быть прерогативой профессионалов. Выбор этого термина показывает, как быстро ИИ проникает во все сферы жизни, от работы до творчества. А еще – как новые слова рождаются вместе с новыми возможностями, пишет BBC.

Что означает vibe coding

Vibe coding переводят как "программирование на ощущениях" или "интуитивное кодирование". Это подход, когда вместо написания сложных строк кода человек просто описывает задачу ИИ, например: "Создай приложение, которое планирует мои приемы пищи на неделю". Дальше уже искусственный интеллект формирует программу самостоятельно. Термин впервые предложил Андрей Карпаты, сооснователь OpenAI, который хотел показать, как ИИ позволяет программистам "забыть, что код вообще существует" и "дать волю ощущениям".

Такой подход открыл мир программирования для обычных пользователей, которые никогда не изучали синтаксис языков или принципы алгоритмов. Vibe coding позволяет создавать сайты, приложения или интерфейсы без технических знаний, что делает технологии более доступными. В то же время эксперты предостерегают: даже если результат выглядит убедительно, ИИ не гарантирует, что код будет безошибочным или стабильным. Однако этот тренд демонстрирует, что грань между "программистом" и "пользователем" постепенно стирается.

Другие слова года: clankers, broligarchy и aura farming

Collins также обнародовал короткий список из десяти самых заметных новых слов, отражающих дух 2025 года. Среди них – clanker, заимствованное из "Звездных войн" слово для обозначения роботов. Оно стало популярным в TikTok, когда пользователи начали в шутку называть так несовершенные ИИ-устройства. Другое слово – aura farming, которое описывает людей, делающих что-то "ради эффекта" или для красивого кадра в соцсетях. А broligarchy сочетает слова bro (брат) и oligarchy (олигархия) – иронично описывая влиятельных бизнесменов из мира технологий.

В перечень также вошли термины biohacking, coolcation (отпуск в прохладном климате), Henry (high earner, not rich yet – "много зарабатывающий, но еще не богатый"), micro-retirement и taskmasking – имитация активной работы. Все они демонстрируют, как современный язык реагирует на изменения в мире труда, культуры и технологий.

OBOZ.UA напоминает, что словом 2024 года в Украине стала "бусификация".

