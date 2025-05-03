Слушаются, но не боятся. Светлана Тарабарова раскрыла секрет воспитания троих детей без мультфильмов и планшетов

Украинская певица и мама троих детей Светлана Тарабарова раскрыла секрет воспитания без мультфильмов и планшетов. Она призналась, что ее дети слушаются, но не боятся.

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По мнению певицы, время у экрана в их жизни еще будет, а сейчас лучше научить их видеть мир вокруг себя. Об этом она рассказала в интервью Тане Ли на YouTube-канале "Хочу быть мамой".

"У нас нет планшетов, нет телефонов. Мультики мы смотрим только всей семьей – полнометражные семейные мультфильмы", – рассказывает певица и добавляет, что иногда, крайне редко, она разрешает смотреть некоторые украинские или англоязычные полезные мультфильмы.

Светлана Тарабарова считает, что мультфильмы сильно влияют на когнитивную и нервную систему детей.

"Если ребенок перевозбужден, и вы хотите успокоить его мультиком – то вы делаете только хуже", – уверена многодетная мама.

Певица рассказала, что для нее важно не потерять связь "мама – ребенок", поэтому они с мужем не ругают детей, не используют слово "наказанный". Если нужно кому-то из детей объяснить, что они сделали что-то не так – первым шагом будет присесть на уровень глаз ребенка и именно так вести диалог.

"Я это запомнила со своего детства. Я помню, как ругали мою старшую сестру, нависая над ней. И мне было страшно. Меня не ругали, но я боялась", – делится воспоминаниями Тарабарова.

Она призналась, что иногда повышает тон на своих детей, но уверена, что они ее не боятся.

"Когда я повышаю тон, и зову их, они подходят, но смеются. И в этот момент я понимаю, что они слушаются, но не боятся. И это круто. Потому что я своего отца боялась. Очень любила и уважала, но боялась", – говорит певица.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлана Тарабарова поделилась опытом, как приучает детей говорить по-украински.

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