Снова за шторы деньги: почему в школах и садиках бесконечно собирают средства с родителей

В украинских детсадах и школах продолжают с родителей собирать деньги, и чаще всего – на шторы. Казалось бы, этот предмет интерьера должен служить долго, но их просят купить снова и снова.

К тому же на самом деле родители вообще не должны покупать никакие шторы. Откуда должны появляться шторы и другие необходимые вещи и как прекратить практику сбора денег, – пишет Лига.Life.

Только за последние два года в школах и детских садах только официально потратили почти 40 млн. грн. на разные виды занавесок для окон:

шторы;

портьеры;

жалюзи;

роллеты;

тюль.

Больше шторы или что-то подобное в течение двух лет покупали у :

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Киевской области – на 7 млн. грн.

Львовской области – на 3,7 млн. грн.

Сумской и Харьковской области – по 3,2 млн. грн.

Меньше потратили на Буковине, и все равно сумма существенная – 170 тыс. грн.

Список школ, закупавших такие товары, можно посмотреть в таблице. Также можно проверить закупки самой школы, садика или департамента, управления или отдела образования, которому она подчинена, на онлайн-карте закупок школ или DOZORRO.

Фраза "Теперь сдаем деньги на шторы" давно мем среди родителей. Мама киевской школьницы Ольга рассказала, что в начальной школе за первые четыре года они дважды покупали шторы. По ее словам, между первыми и вторыми особой разницы не заметила – на тюле только появилась драпировка..

"Сейчас я игнорирую группу активных родителей, которые всегда придумывают какие-то закупки, ссылаясь на просьбу школы. Устала и не вижу смысла", – добавляет Ольга.

Однако многих родителей до сих пор беспокоит вопрос – куда исчезают предыдущие шторы, потому купить их просят снова и снова. "Дети испортили", "чистка дороже новых", "предыдущий класс покупал за свои деньги и забрал, переходя в другой кабинет", "надо обновить, разве вы не хотите своим детям уюта" – обычно такие поводы называют родителям.

Ребенок киевлянки Натали ходит в новый коммунальный садик на Осокорках. Там тоже понадобились шторы. О тех же шторах, коврике, какой-то мелкой мебели сначала говорили воспитатели. Прошло три года, и сейчас новые поводы собрать деньги придумывает родительский комитет. К примеру, недавно собирали на климатическую технику.

"Я уже увереннее говорю в группе родителей, что с меня хватит и не сдаю деньги", – отметила Наталья.

Раньше сбором денег в основном занимались сами учителя. Однако, в частности, в 2018 и 2020 годах в Министерстве образования и науки подготовили и прислали педагогам письма, в которых акцентировали:

школьное образование бесплатно;

незаконно каким-либо образом давить на родителей по поводу уплаты денег или приобретения чего-либо.

Сейчас собирают деньги с родителей часто сами родители – точнее, родительские комитеты. И привлечь их к ответственности практически невозможно, потому что юридически они не имеют никакого отношения к финансовым делам школы или детского сада.

Шторы, как и другие необходимые для обеспечения учебного процесса товары должны покупать и покупают за бюджетные средства.

Родителям пригодится специальное руководство, которое разработала Transparency International Ukraine при поддержке проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "ВзаємоДія". Там есть инструкции, в частности, о том, как правильно оформлять родительские взносы, как писать запросы в администрацию школы или управление образования. А еще узнать, на что средства уже выделяли, сообщить о необходимости что-то профинансировать и как можно повлиять на решения о закупках.

Например, если родители сами решили помочь школе или детсаду, следует официально перечислить средства на казначейский счет образовательного учреждения. Такие же счета имеет и местное управление или департамент образования. Можно указать целевое назначение денег: например для ремонта кабинета или закупки оборудования. Дальше эти средства тратят так же, как и бюджетные. То есть все закупки за них будут производить через Prozorro.

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