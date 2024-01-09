Мама третьеклассника в Полтаве пожаловалась на учительницу, которая ''дала оплеуху'' ее ребенку: реакция педсовета возмутила сеть

Мама третьеклассника Марина Яриш требует уволить учительницу 41-й школы города Полтавы за то, что она якобы избила ее сына. С просьбой о совете женщина обратилась к родителям одной из групп в соцсети.

Яриш прикрепила заявление, которое написала на имя директора школы, к своему сообщению в Facebook. В тексте говорится, что во время перерыва мальчик со своим одноклассником бегали по коридору и громко кричали. В один из моментов, по словам мамы, школьник сказал нецензурное слово, за что учительница первого класса схватила его за шиворот, а затем, прижав к стене, дала ему пощечину по лицу. От таких действий у парня потемнело в глазах и зашумело в ушах.

"На мои вопросы, что произошло, он долго отказывался отвечать, а потом признался, что его избила учительница 1-А класса, за то, что они бегали на перерыве и шумели – то есть баловались. Ричард сказал, что он нецензурно выразился. За это его учительница Рокитянская О.М. схватила сзади за ворот, развернула и прижала к стене, потом он получил от нее оплеуху по лицу, у него потемнело в глазах, зашумело в правом ухе и он потерял слух на несколько секунд, а когда пришел в себя, то услышал, как она ему что-то кричала, но не мог понять что", – написала женщина в объяснении директору заведения.

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Она также отмечает в тексте, что педагог, которая якобы совершила такие действия, сразу отвела парня к его классной руководительнице, которой рассказала, что третьеклассник баловался и обзывался, однако ничего не сказала о ее "методах воспитания". После того, как Ярыш узнала, что случилось с ее сыном и он пожаловался на плохое самочувствие, она поехала со школьником в больницу, где мальчика оставили на два дня. Сейчас, по словам женщины, ученик боится ходить в школу.

В комментариях мама мальчика отметила, что после проведения педагогического совета женщину пригласила директор школы на беседу и учительнице предложили извиниться перед мальчиком, однако Ярыш требует, чтобы педагога уволили.

Родители других детей поддержали женщину и рекомендовали не оставлять это дело:

"Таких событий очень много, родители умалчивают, потому что не могут доказать. А воспитатели говорят, что дети лгут", "Я в шоке! Дети и так живут и учатся в моральном стрессе из-за войны, а тут еще такое неадекватное поведение учительницы. Не оставляйте это, она сможет в будущем еще кого-то "искалечить" ударами. Таким не место в школе. Пусть к своим детям применяет силу", "Ужас, учитель 1 классов. Такие и отбивают у детей желание учиться. Страшно представить, как она проводит уроки в своем классе" .

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