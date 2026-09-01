Справятся только самые внимательные: найдите отвертку на рисунке

Елена Былим
Моя Школа
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Найдите отвертку на изображении
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Подготовка велосипеда к новому сезону обычно требует технического обслуживания – от смазки цепи до подтяжки винтов. Однако во время такого ремонта инструмент нередко теряется среди прочего снаряжения.

Авторы новой головоломки предлагают проверить свою наблюдательность и найти пропавшую отвертку на размытом изображении. Попробовать свои силы и проверить скорость реакции вы можете сами – смотрите изображение ниже.

Где на рисунке находится отвертка.

Сюжет рисунка разворачивается в хаотично загроможденной мастерской. На локации разбросаны десятки предметов: защитные шлемы, перчатки, банки со смазкой, многочисленные мелкие детали и перевернутый велосипед. Красная рукоятка искомого инструмента идеально сливается с окружающим беспорядком, что значительно усложняет задачу. По словам авторов теста, уложиться в 15 секунд и найти предмет способны лишь 10% самых внимательных игроков.

Чтобы оказаться среди лидеров, опытные игроки советуют использовать проверенную тактику разделения картины на более мелкие секторы. Вместо хаотичного осмотра всей комнаты стоит последовательно и быстро просканировать каждый отдельный участок. Такой метод помогает мозгу лучше выделять конкретные силуэты и детали среди визуального шума.

Ответ на головоломку

Если же время истекло, а найти инструмент самостоятельно так и не удалось, попробуйте сузить зону поиска. Сосредоточьте внимание на элементах вокруг колес велосипеда, уделив особое внимание их центральным частям. Именно там скрывается замаскированный мелкий предмет.

Ответ на головоломку.

Не стоит расстраиваться, если вы не уложились в отведенное время, ведь подобные задания созданы в первую очередь для тренировки мозга.

Для тех, кто готов продолжить решать головоломки, OBOZ.UA предлагает сосредоточиться на поиске футболок.

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