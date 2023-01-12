Стало известно, когда закончатся зимние каникулы в школах Киева

В школах Киева зимние каникулы в этом году продлятся до 27 января. В настоящее время часть школ используется для работы пунктов обогрева.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Учебный год в столичных учебных заведениях продлится до 1 июля.

"Об организации учебного процесса. Зимние каникулы... продлятся месяц – до 27 января 2023 года. В это время школы будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления. Учителя, по желанию, могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск. В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.", – написал Кличко.

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Напомним, в школах Киева в новом учебном году не проводят обучение на русском языке. Кроме того, было принято решение, что в столичных учебных заведениях не учат этот язык.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве охрану всех школ будет обеспечивать "Муниципальная охрана". Первым районом столицы, где она появится в школах, станет Святошинский.

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