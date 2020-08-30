Степанов рассказал об условиях дистанционного обучения на карантине

Решение о переходе украинских школ к смешанной форме обучения – когда стационарное обучение сочетается с дистанционным – будут принимать сами учебные заведения.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, школа переходит на полностью дистанционное обучение исключительно в "красной" карантинной зоне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на "красном" уровне, например, на "оранжевом" уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы – и дистанционное и непосредственно стационарное в школе – это уже вопрос, который решается на уровне школы", – отметил он.

По словам Степанова, переход на исключительно дистанционное обучение, то есть когда прекращается процесс обучения в школе, происходит только когда есть "красный" эпидемиологический уровень опасности в районе или городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава рассказал, каким образом будет происходить посещение детских садов с 1 сентября в условиях карантина.

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