Стихи на 1 сентября: подборка для школьников

Школьный праздник Первого звонка трудно себе представить без стихов, которые читают малыши, только садящиеся за парты, и старшеклассники, которые уже через год завершат учебу. Этот момент – один из самых трогательных во время торжественной линейки. Особенно сейчас, когда во время войны детство и возможность учиться стали еще более важными, еще более ценными.

Поэтому OBOZREVATEL собрал несколько стихотворных текстов, которые можно успеть изучить к празднику. Выбирайте вариант себе по душе и готовьтесь к началу учебного года вместе.

Вересень

Ходять хмари в небі синім,

Місяць Вересень прийшов,

Сповнивсь вереском пташиним

Тихий затишок дібров.

Позлітавшися у зграї,

Різне птаство молоде

В крилах сили набирає

І відльоту в вирій жде.

Бо пташки дзвінкоголосі

Знають — літа вже нема.

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Хоч і тепло ще, та осінь

Вже підходить крадькома.

І набравшись сил за літо,

Галасливі, як пташки,

Знов ідуть до школи діти

І сідають за книжки.

(Н. Забіла)

***

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!...

***

Перше вересня

Спокійним сонечком зігріті,

Стоять ліси, в шовки сповиті.

У перваків – букети квітів.

Цей день сумний і веселковий.

Сумуєш ти: "До стрічі, літо!"

Але й радієш: "Здрастуй, школо!"

(В. Берестов)

***

Веселий дзвінок

Вересень. Стежка до школи.

Дзвонить веселий дзвінок.

І через луг, через поле

Сонце спішить на урок.

Промінь лягає на трави,

Лукам навіє тепла.

Осінь стрічки золотаві

В коси дерев заплела.

Пахне прив’яленим цвітом –

З гаю, з городу, з двора.

Ми попрощалися з літом,

Ось і до школи пора.

(М. Сингаївський)

***

Вересень щедро сонцем зігрітий,

В школу повсюди сходяться діти.

Квіти барвисті в них у руках,

Вогники щастя ясніють в очах.

В кожного радісна усмішка сяє,

Дзвоником першим їх школа вітає.

***

Прийде осінь. Закурличе

Журавлями в ранній час,

І дзвінок мене покличе

Перший раз у перший клас.

(В. Скомаровський)

***

День такий знаменний

Закінчилось літо,

Покосили ниви,

У садах доспіли

Яблука і сливи.

Вересень малечу

В класи зазива...

День такий знаменний

Раз в житті бува!

Хлопчики й дівчатка

Дуже поспішають.

У просторих класах

Парти їх чекають.

Подивіться, друзі:

Форма в нас нова!

День такий знаменний

Раз в житті бува!

Перший день навчання

У містах і селах.

Світить нам привітно

Сонечко веселе.

Все навкруг сміється,

Все навкруг співа:

День такий знаменний

Раз в житті бува!

(Г. Бойко)

***

До школи

Я сьогодні йду до школи,

Вже нові настали дні,

Поможи, щаслива доле,

Бути вченому мені.

Я прийду до школи вчасно,

До науки там візьмусь,

Я навчусь писати красно

І читати на-у-чусь.

Я – школяр. Іду до школи,

Ждав науки стільки літ!

З книг пізнаю все навколо,

Україну й цілий світ.

Я сьогодні йду до школи

В товаристві школярів!..

Ясне сонечко над полем,

Ясне сонце в букварі!

(Н. Май)

***

Виріс я, я вже школяр

Я хвилююся весь час

Адже я прийшов до школи

Перший раз у перший клас!

На дванадцять вчитись хочу

Є вже ранець з букварем

Був я вчора просто хлопчик

Став нарешті школярем!

(В. Скомаровський)

Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравления для школьников и их учителей с 1 сентября.

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