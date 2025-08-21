Стипендии пошли в рост: на что теперь могут рассчитывать студенты украинских вузов

С 1 сентября 2025 года для студентов высших учебных заведений Украины более чем в два раза увеличивается размер президентских стипендий, а с нового года будут увеличены и обычные. О каких суммах идет речь и вообще какие виды стипендий для студентов сейчас существуют, рассказывает OBOZ.UA.

Три оттенка студенческих стипендий

В настоящее время в Украине студенты могут рассчитывать на три разновидности стипендий: академические, социальные и именные. Все они зависят от разных факторов – от социального положения до усердия в области разгрызания гранита наук.

Обычные стипендии – это академические, и на них могут претендовать только студенты с бюджетной формы обучения. Размер помощи – 2100 гривен в месяц, при этом повышенная стипендия может достигать 2910 гривен. Если у студента по итогам сессии есть оценки "удовлетворительно", а не только "хорошо" и "отлично", то академическую стипендию он не получит.

"Сейчас академические стипендии получают плюс-минус 40% бюджетников", – говорит OBOZ.UA Михаил Винницкий, бывший заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования (освобожден от должности 8 августа. – Ред.).

Второй вид стипендий – социальные. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, они могут составлять от 4250 до 4794 гривен в месяц. Другие категории студентов, имеющие право на социальную стипендию (дети из многодетных малообеспеченных семей, ВПЛ, дети участников боевых действий), получают 1180 гривен. На социальные стипендии могут претендовать и контрактники.

Третий вид стипендий – именные. Они назначаются (в том числе и контрактникам) за особые достижения. Например, если студент вообще молодец: побеждает на всеукраинских и международных конкурсах и олимпиадах, имеет публикации научных работ и изобретения.

Существуют именные стипендии, учрежденные Кабинетом министров Украины (стипендия имени Олеся Гончара, Михаила Грушевского, Вадима Гетьмана). Сейчас это 4000 гривен в месяц.

Есть именные стипендии (4400 гривен) Верховной Рады: имени Дмитрия Максимова, Назария Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка, Юрия Поправки. Президентская стипендия (тоже 4400 гривен в месяц) – она не именная, а просто президентская.

На стипендии можно будет прожить не хуже пенсионеров

И вот с 1 сентября размер президентской стипендии для студентов украинских вузов будет составлять 10 тысяч гривен. Увеличение – в 2,3 раза. Впечатляет. Это уже выше минимальной зарплаты.

Интересно, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко говорит, что президентскую стипендию получат выпускники, которые набрали на Национальном мультипредметном тесте 185 баллов и выше. Но это вряд ли. Таких стипендий – всего 400, на всех не хватит. Тем более что все-таки они назначаются не за набранные баллы, а за реальные достижения, продемонстрированные в ходе обучения.

А вот то, что к уровню президентских стипендий скоро подтянутся правительственные и парламентские выплаты (их количество сравнимо), – это к гадалке не ходи. Потому что с нового года будут повышены обычные академические стипендии.

"На 2026 год предусмотрены ординарные академические стипендии в размере 4000 гривен", – говорит Михаил Винницкий.

А это, надо отметить, то, о чем давно говорилось: что студенческие стипендии должны быть хотя бы на уровне прожиточного минимума. Который сейчас составляет 3028 гривен для трудоспособных лиц.

"О том, что стипендия для студентов должна быть не меньше прожиточного минимума, студенческие активисты говорили еще в 2012 году, при подготовке проекта закона "О высшем образовании". Тогда это казалось нереальным", – вспоминает в разговоре с OBOZ.UA президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит.

По его словам, повышение в два раза академических стипендий помогает решить и проблему студенческих общежитий.

"Плата за общежитие привязана к размеру стипендии. Маленькая стипендия – маленькая оплата. Соответственно, нет денег на ремонт, студенты вынуждены жить в неподобающих условиях", – говорит Сергей Квит.

Пока что изменения не коснулись социальных стипендий. Но тут надо понимать, что, во-первых, их размер регулирует Минсоцполитики, а не Министерство образования и науки. Во-вторых, социальные стипендии – это бонус. В частности, сироты и лица без опеки (в возрасте от 18 до 23 лет) имеют право на две стипендии – социальную и академическую. И при этом размер социальной стипендии – до 4794 гривен в месяц – никак не зависит от достижений в учебе.