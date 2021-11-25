Сто миллионов маловато будет: в МОН хотят больше денег на Президентский университет в 2022 году
Министерство образования и науки Украины хочет увеличить финансирование Президентского университета в 2022 году. Ведомство предложило пересмотреть расходы в проекте госбюджета ко второму чтению.
Об этом рассказал во время пресс-завтрака в Киевском национальном университете им. Шевченко заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук, – сообщает "Интерфакс-Украина".
Чиновник напомнил – депутаты Верховной Рады приняли проект госбюджета на 2022 год в первом чтении. Согласно документу, на Президентский университет в следующем году выделят 100 млн грн. Но в МОН считают, что этой суммы недостаточно.
"У нас большая надежда, что Министерство финансов, депутаты во втором чтении хотя бы в какой-то части увеличат эту сумму", – сказал Игорь Гарбарук.
Чиновник объяснил – это нужно для того, чтобы "просто приступить к работе".
"Мы предоставили бюджетное предложение на следующий год чуть больше", – сообщил заместитель министра образования и науки, однако не уточнил, о какой сумме идет речь.
По словам Игоря Гарбарука, на строительство кампуса Президентского университета необходимо около 4,2-4,6 млрд грн, еще около 2,6 млрд грн – на закупку оборудования. И отметил, что на реализацию проекта также будут привлекать донорские и партнерские средства.
Чиновник также сообщил, что первые подготовительные работы планируют начать уже в декабре 2021 года.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что строительство президентского университета обойдется в 7,2 млрд гривен. Само строительство должно продлиться три года и завершиться в октябре 2025 года. Президент Владимир Зеленский планирует платить преподавателям президентского университета 4 тысячи долларов или евро.
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Тернопольский медуниверситет отсудил у эксстудента почти 130 тысяч – он учился на бюджете и не отработал. Это сумма, которую государство заплатило за обучение будущего медика плюс стипендии. На заседание врач не пришел. Но был его защитник, заявивший, что клиент не признает исковых требований, поскольку не видит для них законных оснований. Однако суд принял решение в пользу университета.
Два украинских университета попали в мировой рейтинг по трудоустройству QS Graduate Employability Rankings 2022. Аналитики внесли в него университет им. Шевченко и КПИ. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – на позиции 301-500, Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – на позиции 501+.