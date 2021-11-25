Сто миллионов маловато будет: в МОН хотят больше денег на Президентский университет в 2022 году

Министерство образования и науки Украины хочет увеличить финансирование Президентского университета в 2022 году. Ведомство предложило пересмотреть расходы в проекте госбюджета ко второму чтению.

Об этом рассказал во время пресс-завтрака в Киевском национальном университете им. Шевченко заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук, – сообщает "Интерфакс-Украина".

Чиновник напомнил – депутаты Верховной Рады приняли проект госбюджета на 2022 год в первом чтении. Согласно документу, на Президентский университет в следующем году выделят 100 млн грн. Но в МОН считают, что этой суммы недостаточно.

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"У нас большая надежда, что Министерство финансов, депутаты во втором чтении хотя бы в какой-то части увеличат эту сумму", – сказал Игорь Гарбарук.

Чиновник объяснил – это нужно для того, чтобы "просто приступить к работе".

"Мы предоставили бюджетное предложение на следующий год чуть больше", – сообщил заместитель министра образования и науки, однако не уточнил, о какой сумме идет речь.

По словам Игоря Гарбарука, на строительство кампуса Президентского университета необходимо около 4,2-4,6 млрд грн, еще около 2,6 млрд грн – на закупку оборудования. И отметил, что на реализацию проекта также будут привлекать донорские и партнерские средства.

Чиновник также сообщил, что первые подготовительные работы планируют начать уже в декабре 2021 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что строительство президентского университета обойдется в 7,2 млрд гривен. Само строительство должно продлиться три года и завершиться в октябре 2025 года. Президент Владимир Зеленский планирует платить преподавателям президентского университета 4 тысячи долларов или евро.