Стоит ли делать домашнее задание с детьми: мнение психолога

У родителей часто возникает вопрос, стоит ли им делать вместе с детьми домашнее задание, ведь от этого может быть как вред, так и польза. Психолог Екатерина Гольцберг считает, что дети должны справляться с домашними заданиями самостоятельно, а родителям не стоит "подменять" учителей.

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В интервью "Освіторії" эксперт сказала, что родителям лучше стимулировать самостоятельность ребенка в исполнении "домашек" и научить его не бояться возможных ошибок. Если школьник все же привык делать уроки дома с родителями, психолог советует несколько правил, чтобы исправить ситуацию.

Гольцберг считает, что домашние задания – это ответственность именно ребенка. Так же и ее ответственностью является решение не делать "домашку". Но родители должны объяснить, что тогда он будет чувствовать последствия такого решения – через плохие оценки. Задание родителей в этой ситуации – поддерживать своего ребенка и не забывать: вы не "плохие родители", вы позволили ребенку взять на себя ответственность.

Что делать, если ребенок хочет делать уроки с родителями:

– поговорите о том, готов ли ребенок взять на себя полную ответственность за обучение – домашние задания тоже входят в учебный процесс.

– Начните разговор о том, какие предметы для ребенка сложные, а какие даются легче. Далее следует поговорить о самоорганизации. Можно дать советы, как использовать свое время: ребенок пришел домой, переоделся, поел, немного отдохнул, а затем следует сесть за выполнение домашнего задания. Начинать лучше с более сложного.

– Договоритесь, что "затягивать" выполнение домашней работы не следует. Поговорите сколько времени ребенок должен выделять на определенный предмет – математика, язык, физика, биология.

– Договоритесь с ребенком, что проводите вместе эксперимент. В течение месяца ребенок будет самостоятельно выполнять "домашки". В настоящее время вы вообще не участвуете в его "урочной" жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, детям очень важно иметь распорядок дня, чтобы быть более продуктивными и дисциплинированными. Поиск лучшего времени для выполнения домашних заданий очень важен для успешности детей и сосредоточенности.

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