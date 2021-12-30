Студенческий билет в Дії официально приравняли к бумажному: подробности

В Украине электронные студенческие билеты будуть иметь ту же силу, что и бумажные. Е-билеты в мобильном приложении государственных услуг Дія начнут принимать уже с четверга, 30 декабря.

В Діяє уже сформировали 751 тысячу студенческих билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

"Рад сообщить, что пилотирование проекта закончилось. Теперь электронные студенческие билеты будут использоваться на постоянной основе, с помощью мобильного приложения Дія", – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Студенты смогут предоставлять е-билеты в Дії вместо привычных бумажных (точнее, пластиковых) уже с четверга, 30 декабря. Министр отметил, что это – "еще один большой шаг в режим без бумаг".

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Глава МОН также сообщил, что в приложении сформировали уже 751 тысячу е-студенческих.

Кроме того, действующими станут электронные версии водительских удостоверений и техпаспортов. Как отметили в пресс-службе МОН, с 2019 года их использовали в рамках экспериментальных проектов. Поскольку эксперимент признали успешным, правительство решило предоставить силу бумажных е-водительских удостоверений и е-техпаспортов.

"Цифровые документы намного безопаснее, чем бумажные. Вы ведь не передаете третьим лицам свои документы, а только показываете их через QR-код", – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Возможность сгенерировать электронный студенческий билет в Дії появилась еще в апреле 2020 года. Е-студенческие можно сформировать только на основе пластиковых оригиналов государственного образца – для уникальных билетов частных университетов или студенческих "книжечек" цифровизация не предусмотрена.

Е-билет и раньше можно было использовать в высших учебных заведениях, а также для подтверждения личности во время проезда в транспорте. Однако официально цифровые студенческие не были признаны равнозначными с их физическими версиями.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В приложении государственных услуг Дія добавили новую функцию, напоминающую украинцу о судебном заседании, участником которого он является. Сейчас она еще не запущена, однако уже проходит первые тестирования.