Студент КПИ поставил камеру в женской душевой общежития: ему грозит до трех лет. Все подробности

В КПИ скандал – один из студентов тайно снимал на видео девушек в душе общежития. Его личность установили, поскольку он сам себя снял при установке камеры.

Комендантка общежития сначала поддержала студенток, а теперь требует от них "угомониться". О скандале на своей странице в Facebook сообщила народная депутат от партии "Голос" Инна Совсун.

Как рассказала депутат, инцидент произошел в общежитии №7 Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Вечером 28 октября в женском душе была обнаружена камера.

Видео дня

На карте памяти уже было несколько записей. На одной из них "засветился" и тот, кто это сделал – когда тестировал камеру. Им оказался студент 2 курса. В общежитие вызвали полицию, на любителя нелегальной "клубнички" написали заявление.

Комендантка общежития поначалу обещала держать дело на контроле. Но впоследствии передумала и теперь давит на девушек, которые хотят написать коллективное заявление: призывает их "угомониться".

По мнению комендантки, потребовать наказания для нарушителя – это буллинг. А еще винит студенток, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием. Комендантка даже принялась шантажировать студенток, мол, привлечет их к ответственности за курение.

"Это ужас. Это нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — закрепляет право на уважение к конфиденциальности, статьи 32 Конституции — защищает личную жизнь). Неизвестно, на какие сайты эти записи пошли, и были ли девушки совершеннолетними", – возмущена Инна Совсун.

Она пообещала отправить депутатское обращение, чтобы добиться расследования инцидента. В частности, – действий комендантки общежития.

"Студента должны как минимум отчислить. Администрация должна извиниться перед студентками за то, что такое в принципе стало возможным", – подчеркнула Инна Совсун.

И напомнила, что есть статья 301 Уголовного кодекса – по ней, студента можно наказать за изготовление порнографических материалов. Но нужно доказать цель сбыта или распространения. Однако это сложно установить, если, например, камеру обнаружили до того, как видео с него слили. Пока неизвестно, как давно камера была в душевой и успел ли студент слить и распространить какие-то записи.

На вызов в общежитие прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели помещение и изъяли камеру, а также собрали заявления от девушек – их допросили в качестве потерпевших. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Продолжаются следственные и оперативно-розыскные действия, мотивы такого поступка выясняются.

Всех причастных к съемке девушек в душе привлекут к ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, преподавателя Львовской политехники Дмитрия Зербино обвинили в том, что в тесте для первокурников Института компьютерных наук были порно-картинки. Педагог якобы назвал их "релаксирующими изображениями". Из-за скандала преподавателя временно отстранили от должности. Впоследствии ему выписали выговор за "неапробированные материалы", он продолжает работать в вузе.