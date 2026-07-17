Студентам в Украине будут выплачивать стипендии в размере 1000 долларов: в каком вузе и кто может получить

Киевская школа экономики (KSE) – частный университет, расположенный в столице, – предлагает студентам образовательной программы "Физическая математика" стипендию в размере 1000 долларов США в месяц. Это самый высокий размер ежемесячных выплат студентам в Украине.

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О том, как получить эту стипендию, KSE рассказала на своей странице в Instagram. Претендовать на нее смогут только одаренные студенты с значительными академическими успехами

Такие значительные выплаты будут получать абитуриенты, ставшие победителями Всеукраинской ученической олимпиады I-III ступеней, или те, кто набрал 180 и более баллов по математике или физике на НМТ. "Если вы увлекаетесь точными науками и стремитесь учиться в окружении сильных студентов и преподавателей, образовательная программа "Физическая математика" в KSE открывает для вас новые возможности", – говорится в посте.

Для сравнения: с 1 сентября 2026 года государственные стипендии в украинских университетах также вырастут, но значительно скромнее.

Так, минимальная академическая стипендия увеличится вдвое. Однако сумма вырастет с 2000 до 4000 гривен в месяц. Повышенная академическая стипендия, которую назначают за особые успехи в учебе, тоже удвоится – с 2910 до 5820 гривен. Самая престижная государственная президентская стипендия увеличится с 10 000 до 20 000 гривен, стипендия Верховной Рады – с 4400 до 8800 гривен, Кабинета министров – с 4000 до 8000 гривен.

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Получат повышение выплат и студенты колледжей. Минимальная академическая стипендия для них вырастет с 1510 до 3020 гривен, а президентская стипендия – с 7600 до 15 200 гривен.

Таким образом, стипендия KSE в тысячу долларов, если считать по текущему курсу, составит более 44 000 гривен. Она будет превышать президентскую государственную стипендию более чем вдвое.

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