Каникулы в школах Украины решили перенести: в МОН озвучили новые даты

В украинских школах планируется введение каникул с 15 по 30 октября, а также переведение студентов вузов и других учебных заведений на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.

Об этом сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в Telegram-канале вечером в воскресенье, 11 октября. Он отметил, что во все заведения общего среднего образования будет отправлено рекомендательное письмо по установлению каникул независимо от того, в какой карантинной зоне находится школа.

Но учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава, отметил Шкарлет.

"Учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будем рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года)", – написал он.

Ожидается, что официально эти решения будут одобрены на заседании Кабинета министров во вторник, 13 октября.

Как передает "Интерфакс-Украина", президент Владимир Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина в публичных местах и более раннему началу каникул в школах. Об этом рассказала его спикер Юлия Мендель.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Шкарлет попросил местные органы власти найти возможность организовать на две недели, до 25 октября, дистанционное обучение для детей.