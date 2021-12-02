Студенты ХНУБА сожгли свои работы под университетом: требуют спасти его от поглощения. Фото и видео

Студенты Харьковского национального университета строительства и архитектуры вышли на протест. Они требовали, чтобы их альма-матер не присоединяли к другому вузу.

В знак протеста они сложили макеты своих проектов и сожгли их. Об этом сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На акцию сегодня, 2 декабря, под стены Харьковского национального университета строительства и архитектуры (ХНУСА) вышли около 70 его студентов.

Они против решения Кабмина присоединить их вуз к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. М. Бекетова. В руках студенты держали плакаты с надписями:

Видео дня

"Сохраним ХНУБА";

"Нас не спрашивали";

"Сожжение вузов – не сожжение займов";

"Рыночная логика убивает образование";

"Жизнь для ХНУБА – ХПИ!"

Одна из участниц акции, студентка 2 курса Анастасия Костырева объяснила – хочет получить диплом именно ХНУБА. Она уверена, что в случае присоединения университета образовательная программа будет утрачена.

"У меня в руках макет работы студентов этого вуза, табличка "Молчаливый предатель" – к тем людям, которые ничего не делают, а те, кто сегодня вышли, готовы говорить", – отметила студентка, добавив, что если спасти альма-матер не удастся, готова бросить учебу.

В знак протеста участники акции сложили макеты своих работ в черный ящик с надписью "образование ХНУБА" и разожгли костер. Пока пылало пламя, они скандировали "Да здравствует ХНУБА". После костер потушили из огнетушителя.

Кратко о ситуации с ХНУБА

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры был основан в 1930 году как Харьковский инженерно-строительный институт. В 1994 он получил статус государственного университета, а в 2011 году – национального. В заведении 36 кафедр, на которых учатся более 5 тысяч студентов и слушателей . Выпускников заведения 65 тысяч: из Украины и еще 40 стран.

24 ноября Кабинет Министров согласовал реорганизацию ХНУБА. Его должны присоединить к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени Бекетова.

16 сентября на сайте правительства студенты опубликовали петицию против реогранизации ХНУСА. В нем они отметили, что выяснили – в феврале 2021 года вышло распоряжение руководства о финансовой несостоятельности ХНУБА. И для преодоления кризиса в мае, по инициативе совета архитектурного факультета, на ученых советах университета дважды подтвердили намерение инициировать вхождение ХНУСА в структуру НТУ "ХПИ". Студенты хотели, чтобы именно этот вариант решения проблемы вуза принял Кабмин. Петиция не набрала нужных 25 тыс. подписей, чтобы ее должно было рассмотреть правительство.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

24 ноября Кабмин согласовал реорганизацию еще одного вуза – Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ). Его ждет присоединение к Восточноукраинскому национальному университету имени В. Даля.

В Министерстве образования и науки трудятся над запуском Президентского университета. В ведомстве подтвердили, что обучение должно начаться в октябре 2025 года. Глава МОН Сергей Шкарлетт сообщил, что в первый год работы заведения планируют набрать 120 студентов.