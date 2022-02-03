Студенты Могилянки будут протестовать под Кабмином: придут с тремя призывами

Студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) выйдут на акцию протеста под здание Кабинета министров. Они будут протестовать в пятницу, 4 февраля.

Они будут призывать прекратить произвол Министерства образования и науки и подписать контракт с Сергеем Квитом, победивший во втором туре выборов президента вуза. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Студенческой коллегии НаУКМА.

Студенту анонсировали акцию протеста под зданием Кабинета министров – она состоится в пятницу, 4 февраля, в 9:00.

В коллегии отметили, что по закону у МОН отсутствуют полномочия признавать или не признавать результаты голосования на выборах в вузах. Поэтому решение об оглашении нового конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии является превышением полномочий и давлением на университет.

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"Могилянская общественность обращается с призывом к Кабинету Министров Украины прекратить произвол Министерства образования и науки и подписать контракт с избранным ректором университета", – говорится в сообщении.

Студенты под Кабмином будут выступать за:

отставку министра образования и науки Сергея Шкарлета ;

подписание контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом;

автономию украинских университетов.

В среду, 2 февраля, из-за непризнания МОН результатов голосования во втором туре выборов президента студенты Могилянки объявили бессрочную забастовку. В заявлении Студенческой коллегии НаУКМА отмечается, что они будут – пропускать занятия только в случае проведения акции протеста. В этот же день они и анонсировали акцию протеста.

По состоянию на 14:00 четверга, 3 февраля, на странице акции в Facebook 232 человека отметили, что собираются принять в ней участие, еще 525 – пока интересуются.

Всего несколько дней МОН понадобилось, чтобы принять решение о непризнании результатов голосования во втором туре выборов президента Киево-Могилянской академии.

О том, что он сдал в ведомство документы на спецпроверку как победитель конкурса на пост президента НаУКМА, – Сергей Квит сообщил на своей странице в Facebook 1 февраля в 13:06. Министр образования и науки Сергей Шкарлет в комментарии "Укринформу" в этот же день отметил, что документы избирательной комиссии о результатах выборов были у МОН в понедельник, 31 января, и министерство их рассматривает.

Однако глава МОН сразу заявил, что "признать выборы, которые проходили не в соответствии с процедурой, министерство не может". Как пояснил Шкарлет, наблюдатель от МОН зафиксировал нарушение во время голосования на выборах президента Киево-Могилянской академии во втором туре, состоявшемся 27 января. Речь идет прежде всего об урне, украденной неизвестными.

"Урна был разбита, ту ли они вернули или иную, многие вопросы можно задавать. Потому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы", – подчеркнул министр и анонсировал приказ о проведении повторных выборов в НаУКМА. А уже на следующий день, 2 февраля, МОН объявил новый конкурс на должность президента Могилянки.

"По результатам заседания экспертно-кадровой комиссии МОН установлены нарушения законодательства Украины и устава университета в процессе проведения выборов НаУКМА и рекомендовано объявить конкурс на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия", – говорится в сообщении МОН.

Желающие возглавить вуз должны предоставить пакет необходимых документов в течение двух месяцев со дня опубликования объявления на официальном сайте МОН.

27 января состоялось голосование за нового президента Киево-Могилянской академии во втором туре. К нему прошли:

эксминистр образования и науки и экспрезидент НаУКМА Сергей Квит;

декан факультета экономических наук, кандидат экономических наук, доцент, и.о. президента вуза Александра Гуменна.

Во время голосования произошло ЧП – в Культурно-художественный центр НаУКМА, где располагался избирательный участок, ворвались люди в масках. Один ящик облили краской, один украли. Украденную урну нашли, бюллетени из него признали действительными.

Официально результаты второго тура выборов таковы:

Сергей Квит – 235 голосов (52,80%)

Александра Гуменная – 191 голос (42,92%)

против всех – 18 голосов (4,04%)

испорчен – 1 бюллетень.

Между тем, сообщество Киево-Могилянской академии ожидает от МОН скорейшего завершения формальных процедур и подписания контракта с Сергеем Квитом как новым президентом НаУКМА. Об этом говорится в открытом обращении по поводу выборов президента вуза.

Его подписали, в частности:

Светлана Оксамитная , глава Ученого совета НаУКМА;

Лариса Кадурина , глава профкома НаУКМА;

Руслан Грабовский , глава Студенческой коллегии НаУКМА;

Александр Романюк , глава Конференции студентов НаУКМА;

Виктор Иванчик, глава Наблюдательного совета НаУКМА.

Эти выборы президента в Могилянке были уже пятыми за последние два года – однако и эта попытка потерпела фиаско. Все это время вуз "живет" с разными исполняющими обязанности. После второго тура вместо Александры Гуменной МОН назначил и.о. НаУКМА Денис Азаров. По словам Шкарлета, чтобы обеспечить "дальнейшее беспристрастное управление учебным заведением" и "непрерывность образовательного процесса".

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