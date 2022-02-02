Студенты Могилянки объявили забастовку после решения Шкарлета не признавать результаты выборов ректора

Студенты национального университета "Киево-Могилянская академия" объявили бессрочную забастовку. Причиной послужило непризнание Министерством образования и науки результатов голосования во втором туре выборов президента.

Решение было принято в среду, 2 февраля, сообщили в Telegram-канале Студенческой коллегии НаУКМА. В сообщении говорится, что объявление забастовки не означает прерывания учебного процесса.

"Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест!" – подчеркнули они.

Студенты также создали "забастовочный комитет по организации акций протеста против решения министра образования и науки Сергея Шкарлета". К нему присоединились представители органов студенческого самоуправления, а именно Студенческая коллегия и Конференция студентов, руководители студенческих организаций, представители преподавателей и работников университета.

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Студенты Могилянки анонсировали проведение акции протеста, о ее дате будет сообщено позже.

"Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно выбирать своего президента", – подчеркнули студенты.

Напомним:

27 января состоялось голосование за нового президента НаУКМА во втором туре. В него прошли экс-министр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит и декан факультета экономических наук, кандидат экономических наук, доцент, и.о. президента вуза Александра Гуменна.

На сайте вуза 28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования Квит получил 235 голосов (52,80%), а Гуменна – 191 голос (42,92%).

В то же время во время голосования произошло ЧП – в Культурно-художественный центр НаУКМА, где располагался избирательный участок, ворвались люди в масках. Один ящик облили краской, один похитили. Похищенный ящик нашли, бюллетени из него признали действительными.

МОН не признал результаты голосования и объявил новый конкурс на избрание руководителя вуза.

Сообщество Киево-Могилянской академии в открытом обращении заявило, что ожидает от МОН скорейшего завершения формальных процедур и подписания контракта с Сергеем Квитом как новым президентом НаУКМА.

Глава парламента Руслан Стефанчук сообщил, что направил обращение к Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН об отказе признавать результаты выборов президента НаУКМА.

Отметим, что в сети запустили флешмоб в поддержку Сергея Квита с хештегом #savemohylyanka. Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал решение Шкарлета незаконным.

"Шкарлет, известный как министр-плагиатор, которого фальсификацией голосов нардепов назначили министром, незаконно отменил выборы ректора в Могилянке и решил не признавать победу Сергея Квита. Здесь молитвой не поможешь, надо брать палку в руки!" – написал он в Facebook.

Народный депутат партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович отметил, что позиция МОН является прямым нарушением закона и грубым вмешательством государства в университетское самоуправление. "Попытки Шкарлета, главными "заслугами" которого являются плагиат и связи с Табачником, перечеркнуть выбор сообщества старейшего и демократичного украинского вуза, вызывают возмущение", – отметил нардеп.

"У министра-плагиатора Шкарлетта нет никаких законных оснований не подписывать трудовой договор с Сергеем Квитом, как с победителем выборов на должность ректора НаУКМА", – написала народный депутат VIII созыва Ирина Подоляк.

Все, что известно о скандале с выборами президента Могилянки, читайте в в материале OBOZREVATEL.