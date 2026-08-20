"Студенты отстают по математике на 5–8 лет": профессор Калифорнийского университета в Беркли поразила своим заявлением и назвала стандарты вуза "посмешищем"

Профессор математики Калифорнийского университета в Беркли (США) Звязделина Станкова раскритиковала требования к поступлению в ведущий вуз. По ее словам, огромная часть студентов отстает по математике на 5–8 лет, и она вынуждена преподавать ученикам средней школы алгебру и дроби.

Беркли имеет один из самых низких показателей приема среди всех государственных университетов страны – принимает лишь 10,5% абитуриентов. Профессор – пропагандистка преподавания математики и основательница математического кружка. Она подчеркнула, что стандарты для студентов самого элитного государственного вуза страны превратили его кампус в посмешище, сообщает New York Post.

"Некоторые ученики отстают по математике на пять–восемь лет. Часы, которые следовало бы посвятить обсуждению интегралов, превращаются в уроки дробей и базовой алгебры, которые ученики, как ожидается, будут изучать в средней школе", – написала Станкова.

К 2022–2023 годам более трети студентов испытывали серьёзные проблемы с математикой, причем нуль был самым распространенным результатом на экзамене. Профессор обвинила отмену стандартизированного тестирования в снижении качества образования учащихся. Экзамен стал необязательным в 2020 году, а впоследствии Калифорнийский университет перешел на слепое тестирование до 2025 года.

Хотя другие ведущие колледжи, такие как Гарвард, Массачусетский технологический институт, Стэнфорд и Йель, также приостановили требования к тестированию во время пандемии, с тех пор они их возобновили. В то же время, по словам профессора, Калифорнийский университет "движется в противоположном направлении" по сравнению с другими вузами, и никакая новая политика приема не планируется вступить в силу до осени 2028 года.

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