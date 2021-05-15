Суд выбрал наказание для директора школы на Львовщине, унижавшей детей

На Львовщине директора Сосновской школы №14 Наталью Щербань судили из-за буллинга. Педагог, согласно решению суда, должна заплатить почти полторы тысячи гривен штрафа, но собирается подавать апеляцию.

Как сказано в сюжете ТСН, женщина унижала детей за внешний вид, называла "бомжами", "скотом", а одной девочке советовала обратиться в психиатрическую больницу. В суде это было подтверждено аудио записью, которую сделали школьники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Меня директор называла королевой бомжей. Она сказала, что меня надо отвезти в психушку", – сообщила во время заседания 7-классница Маргарита. Кроме нее, против женщины свидетельствовали еще три ученицы.

Среди фраз, которые педагог говорила ученикам:

"Какой дурак тебя замуж возьмет? Кому надо корова?"

"Смотри, отрастила себе второй подбородок".

"На что ты похожа? Ты ходячая булочка, плетенка".

"Мисс помойка".

"Мисс секонд-хенд, брюки как презервативы".

"Был ребенок ребенком, а выросла дура дурой".

"Твой вид свидетельствует о том, что имела нас всех в заднице, и себя прежде всего".

"Я не представляю себе парня, который бы обратил внимание на такое".

Девочка, которая давала показания в суде. Источник: Скриншот видео

Заседание суда. Источник: Скриншот видео

Сама директор, работающая в должности уже 16 лет, заявила, что замечания были дельные и касались только внешнего вида, а обижать детей она не хотела.

"75%, а то и 80% – это просто детские фантазии. Там просто такие слова, которые я никогда в жизни не употребляю. Я филолог", – заявила женщина.

"И я бы нашла другие, возможно, это были бы слова даже более оскорбительные, но награждать мисами, королевами – я никогда этого не делала", – продолжила она.

В попечительском совете школы директора поддерживают, утверждая, что это не систематическое унижение, а воспитание учеников.

Школа, где обзывали и унижали детей. Источник: Скриншот видео

В итоге суд признал педагога виновной в буллинге. Журналисты ТСН отметили, что после заседания неизвестный, называющий себя мужем директора, угрожал съемочной группе в присутствии родителей-истцов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как директор школы во Львовской области устроила "модный приговор" ученикам. Некоторым она посоветовала зашить дырки на штанах, другим заявила, что их одежда подходит для того, чтобы ехать собирать клубнику, а у одной из девочек спросила, не прикрывает ли она целлюлит своей длинной кофтой.

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