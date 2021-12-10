Сверхсложный текст без ошибок: как абсолютной победительнице Радиодиктанта-2021 это удалось

Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году без всякой ошибки написал только один человек – Галина Шура. Она уже 36-й год преподает в сельской школе украинский язык и литературу.

Учительница уже второй безукоризненно написала радиодиктант. В этом году к написанию тщательно готовилась. OBOZREVATEL рассказывает, как Галине Шуре удалось написать сверхсложный в этом году радиодиктант от писателя Юрия Андруховича без ошибок.

Единственная абсолютная победительница радиодиктанта национального единства Галина Шура – живет в селе Комарово района Ковеля на Волыни.

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Она 36-й год преподает в сельской школе украинский язык и литературу, а еще зарубежную литературу и христианскую этику. Радиодиктант пишет почти каждый год – в прошлом не удалось присоединиться к флешмобу, потому что болела.

"Когда услышала, что победила, не поверила сразу. Руки-ноги задрожали, но, думаю, значит, я справилась, значит, я написала правильно. И это меня очень приподнесло. Но я еще сейчас не оправилась", – рассказала учительница "Суспільному".

Обычно Галина Шура пишет диктант с учениками. Но в этом году пришлось самой, потому что в школе было дистанционное обучение. К флешмобу она готовилась – слушала тексты Юрия Андруховича и изучала его манеру написания.

Признается, что во времея начитки диктанта, бывало, не успевала писать за Юрием Андруховичем. Когда он читал предложение повторно, дописывала. Потом еще кое-что исправляла.

"На самом деле, текст сложный. Если написать и сразу сдать, то тяжело. А как посидишь, подумаешь, то нормально. Может, часа четыре сидела над ним, потому что в интернете искала информацию о стиле Андруховича. Вот когда стиль посмотрела, тогда поняла, что не все здесь так просто", – отметила Галина Шура в интервью "Главкому".

Самым трудным для учительницы оказалось это предложение со вставной конструкцией: "Бо кожне моє, як і моїх ровесників, літо минало – ні, пролітало, проносилося! – в парку, в його іноді аж до грудей високій траві".

"С того, как читал Юрий Андрухович, я поняла, что это вставная часть. Сначала выделила ее запятыми, но потом исправила на тире. Это слово "проносилось!" Я искала даже в интернете, ведь Андрухович еще интересно ударение поставил. Думала, что что-то здесь не так, поскольку это слово ударное. Буквально в последние секунды перед отправлением поставила восклицательный знак перед тире", – рассказала она.

Это уже вторая победа Галины Шуры – в 2017 году она допустила только одну ошибку в радиодиктанте и получила диплом за безупречное написание. Тогда признали победителями 322 участников, совершивших по одной негрубой ошибке. В этом году победа учительницы абсолютная.

За первое место и отличное знание родного языка Галина Шура получит в подарок диплом и книги с учебниками одного из украинских издательств.

Всеукраинский радиодиктант национального единства – ежегодная общенациональная акция, посвященная украинскому языку. Текст начитывается в День украинской письменности и языка – 9 ноября (в 2019 году – 8 ноября). Целью написания диктанта не является проверка грамотности, это флешмоб-акция единения вокруг родного языка. Впервые радиодиктант украинцы писали в 2000 году.

Каждый год в акции принимают тысячи людей как в Украине, так и за рубежом. В 2021 году в день проведения акции запрос "радиодиктант" уже в третий раз за свою историю был самым популярным у Google среди украинской интернет-аудитории.

Количество победителей – участников, безупречно написавших диктант, каждый год разное – от двух до нескольких сотен. Чтобы никто не победил, не было ни разу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В 2021 году жюри получило на проверку 14 573 текста диктанта: 1 824 на бумаге и 12 749 в электронном формате. Член правления "Суспільного" Дмитрий Хоркин отметил, что особенности авторской пунктуации не засчитывали как ошибки.

Автор текста и чтец радиодиктанта-2021 – писатель Юрий Андрухович. Темой он выбрал осень. Всеукраинский радиодиктант национального единства украинские писали в День украинской письменности и языка – 9 ноября.