'Такие маленькие, а уже Люди с большой буквы!' Сеть умилило видео, как юные спортсменки поддерживают друг друга на соревнованиях в Днепре

Украинцев растрогало видео, как юные спортсменки поддерживают друг друга во время соревнований в Днепре. Так, девочки обнимались и, вероятно, говорили слова поддержки перед выступлением.

Видео с соревнований появилось на странице черлидерши Камиллы Сурковой в TikTok. В конце старшие девочки подошли обнять младших после выступления. Мама спортсменки подчеркнула, что она хотела снять выступление своего ребенка, но получила несколько больше в видео.

Украинцы в комментариях поделились, что сообщение растрогало их до слез, а такая поддержка очень важный навык, который пригодится и в будущем. К тому же, они подчеркнули работу тренеров, которые учат спортсменок поддерживать друг друга. Пользователи соцсети отмечали, что дети еще достаточно маленькие, а уже растут Людьми с большой буквы.

"Я расплакалась... Такая сила в этих маленьких девочках!"

"Какие молодцы, поддержка важна".

"Мурашки по коже. До слез".

"Я тоже уже реву".

А некоторые поделились, что на других кружках дети также поддерживают друг друга и радуются победам друзей, а также подбадривают тех, кто получил более низкий результат.

"Это действительно так. Вчера была на соревнованиях по танцам с младшей сестрой и слышать не плакала на момент, когда видела, как дети независимо от возраста поддерживали друг друга, искренне и без зависти радовались победам друзей. Подбадривали тех, кто переживал, что получил более низкий результат, это бесценно, уровень взаимоподдержки просто зашкаливал. Их студия взяла Гран При, радость просто не давала шансов молча наблюдать, я чуть не сорвала голос от криков, обожаю такие поездки".

"Первые соревнования по каратэ у моего пятилетки, как дети поддерживали. При чем разного возраста, а после проигранного боя они просто "заставили" его смеяться вместо слез. А я стояла рядом, плакала от эмоций".

