Такое уже было в СССР. Учитель украинского языка предположил, почему сейчас много неподготовленных педагогов

Учитель украинского языка и литературы Михаил Девдера отмечает, что подготовленность педагогов запущена еще со времен Советского Союза, когда из университетов выпускались знатоки наук. Однако большинство студентов в итоге уходили из образовательно-учебной деятельности, ведь не могли самостоятельно ее организовать в школах.

Были и те, кто смог привыкнуть к условиям и продолжал работать, но был обречен всю жизнь быть "неподготовленным". Своими взглядами Девдера поделился в издании Зеркало недели. По его словам, несмотря на то, что государство пытается избавляться от советского наследия, однако неподготовленность учителей не стала предметом внимания власти страны.

"Сегодня мы вроде бы последовательно и упорно избавляемся от гнилого советского наследия. Почему же профессиональная недоподготовленность наших учителей до сих пор не стала предметом внимания украинского государства?", – спрашивает Девдера.

Работник образования назвал несколько причин, почему ситуация до сих пор не изменилась.

В частности, он отмечает, что неподготовленный учитель не будет иметь высокой зарплаты, ведь ставка молодого педагога на пять тысяч меньше обещанной суммы.

"Наемному работнику очень легко можно Законом "Об образовании" пообещать, что "базовая заработная плата учителя самой низкой квалификационной категории должна быть не менее трех размеров минимальной заработной платы в Украине". Но потом так же легко передумать и за основное мерило взять уже не минимальную зарплату, а прожиточный минимум, твердо уверяя, что молодой специалист будет получать аж четыре таких", – делится Девдера.

Кроме того, по словам педагога, неподготовленные учителя рассматриваются как ресурсы, а не самостоятельные работники, поскольку они работают по приказам. Им диктуют, как излагать, даже если это противоречит здравому смыслу. Вакансии заполняют людьми без должной подготовки, что негативно влияет на качество образования, отбрасывая его на сотню лет назад.

Также педагог перестает быть субъектом собственной жизни, но становится хорошим "автоматчиком" для административного ресурса.

Неподготовленный учитель начинает пользоваться методической продукцией, например, тематическими тетрадями и разными семинарами, за что нужно платить. А некоторые из сертификатов педагоги могут приобрести.

По словам Девдера, если в образовательной отрасли действительно проводить изменения, нужно вернуть учителю его "учительство" и профессиональную субъектность.

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