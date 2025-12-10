Тест на IQ: проверьте себя математической головоломкой

Умение понимать законы математики и правильно ими пользоваться является непременной составляющей высокого уровня интеллекта. Но как с этим у вас? Проверьте себя с помощью теста – фото с условиями смотрите ниже.

Для этого OBOZ.UA публикует математическую головоломку. Перед вам несложный, на первый взгляд, пример. Все, что вам надо, это правильно его решить и попытаться успеть сделать это за 8 секунд. Но, практика показывает, что большинство подходит к нему неправильно и в результате ошибается.

Математические головоломки всегда бросают вызов вашей логике. Они улучшают навыки решения проблем и обеспечивают тренировку для мозга. Поэтому поставьте таймер на 8 секунд и попробуйте найти правильный ответ на эту задачу.

Даже если вы не успели уложиться в отведенное время, не сдавайтесь. Дайте себе возможность найти решение самостоятельно. Ведь только так вы сможете действительно повысить свои навыки и прокачать логику.А если готовы проверить свой ответ, тогда воспользуйтесь подсказкой ниже.

Чтобы решить этот пример, нужно задействовать правило BODMAS, оно указывает на то, в каком порядке нужно выполнять арифметические действия: Brackets (скобки), Orders (порядок, то есть степени/корни), Division (деление), Multiplication (умножение), Addition (сложение), Subtraction (вычитание). Согласно этому правилу, первым в этой задаче мы выполняем умножение, а потом уже сложение.

Так пример

5 + 5 х 5 + 5 = ???

приобретает вид

5 + 25 + 5 = ???

А здесь уже все становится совсем просто – складываем эти три числа и получаем правильный ответ, который равен 35.

