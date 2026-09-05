Тест покажет, интроверт вы или экстраверт: что вы увидели первым

Оптические иллюзии часто используются в популярных психологических тестах. Все просто: человек смотрит на одно и то же изображение, но его внимание в первую очередь привлекает определенная деталь. Именно она, как считается, может кое-что рассказать о характере, образе мышления и отношении к окружающим. Посмотрите на изображение ниже.

Посмотрите на картинку всего несколько секунд и не пытайтесь специально искать отдельные элементы. Что вы заметили в первую очередь?

Если первыми увидели глаза

Вероятно, вы очень чувствительны к эмоциям – как своим, так и чужим. Вам сложно скрыть то, что вы чувствуете, а изменения в настроении других людей вы нередко замечаете раньше всех.

Вы обращаете внимание на мелочи: интонацию, взгляд, необычную паузу в разговоре или изменение поведения. Поэтому знакомые могут часто обращаться к вам, когда хотят выговориться или получить поддержку.

Поверхностные разговоры быстро вам надоедают. Гораздо больше вам нравится искреннее общение, во время которого люди не боятся говорить о важном.

В то же время постоянное внимание к чужим переживаниям может изматывать. Вам важно время от времени отгораживаться от эмоций других и оставлять силы для себя. Среди ваших сильных сторон – эмпатия, преданность и способность по-настоящему слушать.

Если первым вы увидели дерево

Такой выбор связывают с экстравертным типом характера. Вероятно, общение с людьми не отнимает у вас сил, а, наоборот, помогает зарядиться энергией.

Вам нравятся движение, новые впечатления и смена обстановки. Вы можете быть тем человеком, который первым предлагает друзьям встретиться, придумывает планы на выходные или легко заводит разговор в новой компании.

Часто экстраверты лучше формулируют мысли именно во время разговора: им проще обсудить проблему с кем-то, чем часами обдумывать её в одиночестве.

При этом экстраверт – вовсе не обязательно самый громкий человек в компании. Главная особенность заключается скорее в потребности взаимодействовать с внешним миром. Слабым местом может стать желание успеть везде. Из-за страха пропустить что-то интересное вы иногда берете на себя слишком много дел, а длительные периоды покоя могут казаться скучными.

Если первыми увидели два лица

Если сразу заметили два профиля, смотрящих друг на друга, тест относит вас к интровертам.

Вы внимательны к поведению людей и часто замечаете то, что ускользает от внимания других. В то же время вам важно контролировать, на что и на кого вы тратите свою энергию.

Это не значит, что вы застенчивы или не любите людей. Просто большая компания, постоянный шум и бесконечные знакомства могут быстро истощить вас. После активного общения нередко хочется побыть в одиночестве и восстановить силы.

Скорее всего, вы выберете уютный ужин с двумя-тремя близкими людьми вместо шумной вечеринки с десятками незнакомцев.

Вы не чувствуете необходимости говорить только для того, чтобы заполнить паузу. Сначала анализируете ситуацию, а уже потом высказываетесь. Для вас особенно важны доверие, глубокие отношения и небольшой круг людей, которых действительно можно назвать своими.

OBOZ.UA предлагает пройти тест на основе оптической иллюзии, который покажет, чем вы руководствуетесь при принятии решений.

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