Принц и принцесса Уэльские рассматривают одну из престижных школ Oundle в Нортгэмптоншире среди лучших вариантов для своего 11-летнего сына Джорджа. По словам директора учебного заведения Сары Керр-Динин, в образовательной среде создают для учеников сильное чувство сообщества и повышают экологическую осведомленность. Кроме того, школьники, нуждающиеся в эмоциональной поддержке, могут посетить индивидуальные занятия с психологом в специальной комнате и поиграть там с лабрадором. Как известно, Кейт и Уильям защищают психическое здоровье молодежи.

Руководитель Oundle в интервью DailyMail отмечает, что здесь помогают формировать у учеников порядочность, открытость и амбициозность, однако это не касается высокомерия. В школе также действует Учебный пасторальный форум (PPF), который сосредоточен на вопросах пола, расы, здоровья, ЛГБТ+ и нейроразнообразия. Благодаря этому в учебном заведении пытаются услышать всех детей, способствовать общешкольному духу открытого разговора, а также учить толерантности и пониманию.

Школа использует стратегию, согласно которой высаживают три новых дерева за каждое удаленное, а также повышают эффективность использования энергии и воды. Таким образом, в учебном заведении усиливают экологическую осведомленность. Как известно, принц Уильям поддерживает защиту природы.

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Дети изучают больше предметов в первой половине дня, чтобы освободить вторую для занятий творчеством и спортом. Кроме этого, школьники выбирают из уроков латинского, французского, испанского, древнегреческого, немецкого и китайского языков.

Среди кружков, к которым ученики могут присоединиться, есть группа осознанности, шитья одежды и модель ООН.

Стоимость обучения начинается с 1 643 200 гривен в год и увеличивается до 2 164 141 гривен в течение 9-13 годов. Однако, на сайте учебного заведения указано, что оно основано на филантропии, поэтому одаренные дети могут также попасть в Oundle.

Напомним, принцесса и принц Уэльские раньше посещали колледжи, в которых учились сами. По предварительной информации, Миддлтон не поклонница однополых школ, таких как Итон, поэтому предполагалось, что Джордж будет учиться в колледже Мальборо в Уилтшире.

Однако, обучение в этом учебном заведении стоит 2 237 989 гривен в год и рискует стать "вопиющим". В частности, Мальборо набирает популярность среди состоятельных людей. Так, у некоторых родителей есть виллы на Ибице (остров в Испании), шале в Вербье (Швейцария) или частные самолеты. Этот стиль не соответствует принцессе Уэльской, предпочитающей "заниженное богатство".

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