Только не говорите: 'Мы не можем себе этого позволить'. Как ответить ребенку, который просит что-то купить или куда-то уехать

Дети взрослеют и начинают замечать вокруг себя разные интересные игрушки, занятия и развлечения, которые ваша семья не всегда вкладывается в бюджет семьи. Однако американский финансовый психолог доктор Брэд Клонц советует ни в коем случае не использовать для отказа фразу: "Мы не можем себе этого позволить".

Он называет несколько причин почему и рассказывает, что стоит отвечать, когда они хотят купить дорогие вещи. По словам эксперта, это поможет научиться распоряжаться деньгами, пишет сайт CNBC.

Как объясняет психолог, такой ответ может создавать сценарии, основанные на дефиците денег. Например, он приводит ситуацию, когда ребенку никогда не позволяют есть конфеты. Но на свой 18-й день рождения она может устроить конфетный пир.

"С деньгами будет так же", – уверяет он. Но добавляет, что если ваш ребенок вырастает, постоянно слыша: "Мы не можем себе этого позволить", он может усвоить ощущение финансовой нехватки. Когда она в конце концов достигнет взрослого возраста и ей предложат кредитные карты, студенческие ссуды и легкое финансирование, эмоциональной реакцией может быть: "Теперь я наконец-то могу получить то, чего у меня никогда не было". По его словам, это может привести к перерасходам, неправильному использованию кредита и пожизненному финансовому стрессу.

Поэтому, вместо того, чтобы прививать ребенку убеждение, что денег мало, вы можете сосредоточиться на том, чтобы научить его причинам, чему вы предпочитаете те или иные вещи.

Эксперт отмечает то, что используя фразу "мы не можем себе этого позволить", вы теряете мощную возможность для обучения ребенка. Ведь когда она просит купить что-то дорогое, это ваш шанс объяснить:

почему определенные расходы не включены в бюджет;

на что экономит ваша семья;

почему в ваших приоритетах долгосрочные цели над краткосрочным мышлением;

как перерасход средств на автомобили, отпуска или дома приводит многих людей к финансовым проблемам;

почему отложенное удовольствие имеет значение.

Что именно следует сказать вместо этого

Как показывают исследования, дети, которые вырастают хорошо распоряжаясь деньгами, чаще происходят из семей, где это обсуждалось открыто.

Поэтому вместо того, чтобы прервать разговор резким: "Мы не можем себе этого позволить", попробуйте сказать: "Мы могли бы это сделать, но мы решаем тратить свои деньги на эти вещи, и вот почему".

Затем объясните свои соображения. Возможно, вы:

выплачиваете долг;

экономите на жилье;

инвестируете на пенсию;

выбираете меньше работать, чтобы проводить больше времени вместе.

Другими словами, эксперт советует быть искренними с вашими детьми, делиться денежными ценностями вашей семьи, рассказать им, что для вас самое важное, а также объяснить, как сбережения, инвестирование и принятие обдуманных решений по расходам позволяют вам жить так, как вы хотите, и помогают достичь ваших целей.

