''Только привыкла к Таба-лапкам, а уже появились какие-то Лабубу'': учительница рассмешила сеть постом об игрушках учеников

Учительница младших классов из города Черкассы Диана Палаш рассмешила сеть сообщением об игрушках учеников. После популярности таба-лапок у школьников появился новый тренд – Лабубу.

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По словам педагога, она только к первым привыкла, как дети начали приходить с новыми. В комментариях к ее посту многие пишут, что еще не знают о новых игрушках, а некоторые уже ознакомились с ценами.

"Какие уже лабубу? Они дорогие?", "Я аж загуглила, нужно быть готовой", "Ой, а что это? Потому что я не в теме", – пишут под постом.

А те пользователи, которые уже ознакомились с ценами на новый тренд, ждут, пока появятся неоригинальные копии:

"Лабубу – это очень дорого, не такое, как "лапка". Может, копий наделают", "От 800 до 4800, в зависимости от производителя и оригинальности. Ну, скоро "Аврора" найдет по 150", – пишут они.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже писал о том, что такое игрушка Лабубу и откуда она взялась. Это маленький пушистый монстр с большими глазами, который превратился в мировую сенсацию, предмет коллекционирования, элемент стиля и даже источник конфликтов.

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