Топ-6 интереснейших библиотек Украины, которые понравятся даже тем, кто не любит читать

Украинские библиотеки становятся не только читальнями, но многофункциональными центрами для современной молодежи. В помещениях хранятся уникальные рукописи, старопечатные издания, а их здания поражают своей архитектурой и интерьерами.

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OBOZ.UA собрал 6 интереснейших библиотек Украины, которые поразят даже тех, кто не любит читать. Среди них – с крупнейшим фондом, первая публичная и самый древний читальный зал.

Национальная библиотека имени В. И. Вернадского

Читальня крупнейшая по объему фонда и помещений имеет более 16 миллионов книг. Более того, она занимает 18 место среди крупнейших библиотек мира, немного уступив книгохранилищу Гарвардского университета.

В коллекцию заведения обязательно отправляют один экземпляр каждой печатной продукции, которая выдается на территории Украины. В состав библиотеки входят 5 институтов и 56 отделов, контролирующих немало важных процессов – от реставрации книг до научных исследований.

Монументальный 27-этажный небоскреб создали в 1989 году архитекторы Вадим Гопкало, Вадим Гречина и Валерий Песковский. Кроме большого книгохранилища, расположенного на верхних этажах, помещение имеет конференц-залы, читальный зал и два подземных этажа.

В переходах библиотеки между разными помещениями можно увидеть бюсты выдающихся художников и ученых. Среди них Григорий Сковорода, Ярослав Мудрый, Тарас Шевченко и другие.

Харьковская государственная научная библиотека имени В. Г. Короленко

Это книгохранилище стало лучшим в Украине в 2014 году и вторым по размерам фондом после библиотеки Вернадского. Во время Второй мировой войны сотни тысяч изданий были вывезены из Харькова, в том числе из этой читальни. Сейчас же заведение страдает от постоянных обстрелов российскими захватчиками и частично работает дистанционно.

Эта библиотека сразу стала не только книжным, но и просветительским центром. В большом читальном зале выступали известные музыканты эпохи – Игнат Хоткевич, Генрих Нейгауз, хор Леонтовича.

Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого

В течение 150 лет существования книгохранилища его название менялось девять раз. Только в 2016 году она получила название Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого. Здание является старейшим сооружением Киева и включено в список памятников архитектуры начала ХХ века.

В период второй мировой войны библиотека потеряла значительное количество изданий. В частности, в ноябре 1943 года фашистские захватчики подожгли здание, в результате чего было уничтожено более 300 тысяч книг за ночь. В настоящее время библиотека занимается информационным обслуживанием депутатов Верховной рады и местных советов.

Научная библиотека Львовского национального университета имени Ивана Франко

Основана в 1608 году как учебная библиотека школы при иезуитском коллегиуме и считается самым древним книгохранилищем в Украине. Ее фонды составляют более 3 млн книг, из них 120 тысяч – уникальные старопечатные и рукописи, старейшие из которых датированы XIII веком. Среди читателей были гетман Богдан Хмельницкий, философ и профессор Тома Ельжановский, известный медик, миссионер и ботаник Михаил Бойм, философ Ян Ковальский и другие.

В то же время, в читальне хранятся уникальные издания из личной библиотеки французского кардинала Мазарини, гетмана Ивана Мазепы и французского короля Людовика XV.

Одесская национальная научная библиотека

Книгохранилище считается первой публичной библиотекой на территории Украины, появление которой произошло в 1829 году по приказу Николая I. В настоящее время фонд имеет более пяти миллионов документов из всех областей знаний почти на 130 языках мира. К пополнению библиотеки присоединился и граф Воронцов, подаривший заведению 600 томов французских классиков в издании Фирмена Дидо.

Здание считается одним из лучших образцов библиотечной архитектуры в Украине в стиле неоклассицизма.

Национальная библиотека Украины для детей

Фонд главной детской библиотеки насчитывает более 500 тысяч изданий. Среди них – уникальная коллекция из более чем 15 тыс. книг и журналов ХІХ-ХХ вв. Внутри помещения детей заворожит сказочный дворец и зал с комнатой сказок. Кроме того, школьники могут посмотреть здесь мультфильмы и пообщаться.

Такой дизайн помещения создан, чтобы дети имели больше интереса к библиотекам и не воспринимали это как устаревшее место. Кроме того, при библиотеке действуют кружки, которые могут посещать все желающие.

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