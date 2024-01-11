Три ошибки, которые допускают многие выпускники при подготовке к НМТ по украинскому языку

Репетитор по украинскому языку и литературе Оксана Качура назвала три ошибки при подготовке к Национальному мультипредметному тесту. По словам педагога, школьники, которые не закрепляют знания, имеют проблемы при сдаче экзамена.

Своими советами учительница поделилась в ТікТок. Репетитор украинского языка рассказала, что делать выпускникам, чтобы успешно сдать НМТ-2024.

Первую ошибку, которую допускают школьники, по словам специалиста, это не проходят тестирование прошлых лет и не закрепляют таким образом изученное.

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"Например, вы изучили сложноподчиненные предложения и думаете, что все нормально будет на НМТ. А потом получаете задание и теряете баллы, потому что не выполняли именно такой формат тестов", – рассказывает Качура.

Она советует обязательно производить тесты предыдущих лет.

Вторая ошибка – откладывать все "на завтра". Специалист рекомендует начинать подготовку уже сегодня, а не думать, что когда будут каникулы или выходные, можно будет поучиться. По словам педагога, таким откладыванием школьники теряют 10-15 баллов на НМТ. Все будет переноситься до момента, когда до экзамена останется один или два месяца. Качура уверяет, что повторение – это самое важное, что может помочь в сдаче тестирования, и делать это нужно именно в последний месяц перед экзаменом.

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"Этот месяц перед НМТ мы с учениками оставляем для того, чтобы повторять предыдущие темы. И те ученики, которые повторяли материал – имели большие баллы, чем те, которые думали, что все изучат перед экзаменом", – отмечает репетитор.

Третья ошибка – выполнять полные тесты НМТ без анализа ошибок. Качура советует возвращаться к задачам, где у школьников был неправильный ответ, и закреплять знания с помощью повторения правил и прохождения задач.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускник, получивший 600 баллов на НМТ, дал советы школьникам.

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