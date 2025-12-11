Три вещи, которые родителям надо делать каждый день, чтобы воспитать у детей сильный характер

Целью большинства родителей является воспитать своего ребенка так, чтобы его будущее было успешным. Однако сосредотачиваясь на этой долгосрочной цели, каждый может сойти с пути и не знать, как действовать дальше.

Эксперт по воспитанию детей Джудит Пинто рассказала о трех вещах, которые родителям нужно делать каждый день, чтобы воспитать детей с сильным характером. О них она написала в материале для сайта YourTango.

Учитывать индивидуальность

По словам эксперта, воспитывать детей только по книгам и советам и при этом не учитывать их индивидуальность, приведет не к успеху, а к разочарованию. Каждому взрослому она советует помнить, что дети родились, чтобы стать собой, а не кем-то, кем вы или кто-то другой хотели бы их видеть. Поэтому лучше отложите свой план и познакомьтесь с уникальностью вашего ребенка, и наслаждайтесь тем, какой он есть.

По ее мнению, когда родители предоставляют своим детям больше свободы, они сами демонстрируют более автономное поведение, показывая свою способность к самостоятельному принятию решений.

На детей действительно надо обращать внимание

Важно по-настоящему знать своих детей – их потребности, предпочтения, интересы. Общаться с ними, смеяться, играть, что-то делать вместе.

Эксперт советует активно слушать детей и узнать их такими, какие они есть. Детям нужно время с родителями, когда внимание принадлежит только им.

Установление последовательных и разумных ограничений и соблюдение их

Эксперт объясняет, что авторитарное родительство, которое характеризуется теплотой, чуткостью и последовательными границами, имеет глубокое положительное влияние на эмоциональную регуляцию и поведение детей, помогая им развивать высокий эмоциональный интеллект, эффективные механизмы преодоления трудностей и сильный самоконтроль. Согласно исследованиям, ключом является соблюдение границ, одновременно уважая внутренний опыт ребенка. То есть, детям нужно, чтобы родители устанавливали эти ограничения таким образом, чтобы это было образцом уважения.

