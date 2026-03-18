'Цинобровий': какой цвет так называют на украинском языке

Нас окружает огромное количество цветов и оттенков – их настолько много, что, вероятно, нет человека, который знал бы все их названия на украинском языке. Например, сможете ли вы без подсказки сказать, какой это цвет – "цинобровий"?

Ударение в слове ставится на второй слог – цинóбровий. OBOZ.UA выяснил, что именно это за цвет и чем он знаменит.

Согласно словарному описанию, на украинском языке так называется очень яркий красно-оранжевый цвет. Он довольно светлый и при этом весьма насыщенный. История этого цвета древняя и очень увлекательная.

Добывают пигмент для этого цвета из минерала, который имеет латинское название цинобра. Этот минерал также известен под греческим названием киноварь – и это еще одно название самого цвета.

Первое задокументированное использование красного пигмента, изготовленного из молотой киновари, датируется 8000-7000 годами до нашей эры. Остатки соответствующей краски были найдены в неолитическом поселении Чатал-Гьоюк, что на территории современной Турции. В Китае первое задокументированное использование киновари как пигмента произошло в культуре Яншао (5000-4000 г. до н. э.). Ее использовали росписи керамики, для покрытия стен и полов комнат и для ритуальных церемоний. Кстати, в символике китайского даосизма этот цвет считается цветом жизни.

Затем цинобровую краску широко применяли в Древнем Египте и античной Греции. В Римской империи ею расписывали дома и интерьеры богачей и знати – она считалась признаком высокого статуса. А в Киевской Руси ее использовали в написании икон.

