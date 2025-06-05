''Ты идешь на концерт классической музыки. Я не спрашиваю, я утверждаю''. Гнатковский рассказал, как приучает сыновей к культуре и почему заставляет их читать классиков

Украинский народный артист и отец двоих детей Алексей Гнатковский рассказал, как приучает своих сыновей к культуре. Он отметил, что этот момент очень важен в воспитании.

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Актер поделился, что, по его мнению, важно современным детям дать качественное образование и культурное развитие. Об этом он сказал в интервью Маше Ефросининой.

"Дети, которые будут иметь хорошее образование и вкус, они вырастут культурно обогащенные и у них будет больше шансов реализовать себя в жизни", – уверен Гнатковский.

Также артист рассказал, что он спрашивает у детей хотят ли они идти на концерт классической музыки, он просто туда их ведет.

"Как это трудно затянуть на концерт? "Ты идешь на концерт со мной", – я не спрашиваю их, я утверждаю, и мы идем", – говорит он.

Кроме классических концертов, в обязательной программе образования его детей присутствуют книги классиков. По словам актера есть ряд книг, которые дети прочитать обязаны несмотря на их нежелание.

"Надо дать фундамент детям. Они должны знать базу в музыке, книгах. Поэтому, здесь не стоит вопрос нравится или нет. Сын должен прочитать Марка Твена, например", – говорит Гнатковский.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Светлана Тарабарова поделилась опытом, как приучает детей разговаривать на украинском.

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