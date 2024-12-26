'Ты не лузер, но нужен план'. Экс-заместитель министра образования Украины на примере маленькой дочери объяснил, как наверстать образовательные потери

Для того чтобы детям в начальной школе наверстать образовательные потери, нужно выбрать правильный психологический подход и верную нагрузку. В частности, следует объяснить ученикам, что они не "лузеры", однако должен быть сформирован четкий план дополнительных уроков. В то же время необходимо сделать диагностику знаний, чтобы понимать, с какими дисциплинами у школьников возникли проблемы.

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Об этом рассказал экс-заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный в эфире УТ-2. Он поделился, что именно такой подход помог дочери догнать своих сверстников в короткие сроки.

"Сначала надо устранить: Ты не лузер". А второе, это не должно быть: "Ну, там после уроков позанимайся", это должен быть план. План, который видит и тот, кто учится, в зависимости от того возраста, чтобы не испугаться. И все остальные привлеченные стейкхолдеры. Далее по этому плану можем пройти. И третье – учитель не перегружен", – делится Стадный.

Он объясняет, что если в такой ситуации учитель перегружен, то такая работа не будет иметь необходимого результата.

Экс-чиновник поделился, что его дочь начала обучение в иностранной школе, где у нее не было украинского языка и очень простая математика. А в Украине пошла во второй класс, поэтому очень отставала от своих сверстников.

"Договорившись с учительницей о дополнительных занятиях, построив правильную эмоциональную подачу, начиная от того что: "Это не ты плохая и хуже других, ты просто никогда не ходила в первый класс". Это сработало она сейчас догнала за три месяца своих одноклассников в писании на украинском языке и в математике", – рассказывает Стадный.

Кроме того, он отмечает, что в таких случаях не нужно перегружать детей на дому дополнительными занятиями, ведь у них должно быть время на отдых. По его словам, эмоциональное подкрепление позволяет не потерять школьникам жажду к обучению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине хотят ввести тесты для учеников 4-5 классов, которые помогут наверстать образовательные потери.

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