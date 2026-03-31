Ребенок не хочет читать: Артур Пройдаков назвал главную ошибку родителей, которая убивает интерес к книгам

Довольно часто от родителей современных детей можно услышать жалобы, что их ребенок не любит читать. Однако, по мнению учителя украинского языка и литературы и победителя премии Global Teacher Prize 2021 Ukraine Артура Пройдакова, в этом есть вина взрослых.

В подкасте "На связи с ребенком" от СпивДія Діти он назвал главные ошибки родителей на тему чтения. И одной из них является использование книги как наказание.

"Если ребенок слышит фразу "Ты плохо себя вел, сядь почитай и перескажи", у него в голове строится логическая цепочка, что книга – это наказание", – отмечает педагог.

Кроме того, он замечает: если родители сидят в социальных сетях, но при этом говорят своему чаду "сядь почитай" – это не сработает.

"Если я требую от ребенка читать книгу, то, пожалуйста, господин Артур, бери книгу и также читай", – говорит он и добавляет, что не существует волшебной палочки, чтобы научить ребенка любить читать. По его мнению, это – комплексная история, в которой важно учитывать многие факторы.

"Не давайте детям читать те книги, которые вы хотите, чтобы они прочитали в соответствии с программой или советами психолога. Я бы предлагал искать ту самую книгу, которая подойдет и заинтересует вашего ребенка", – объясняет педагог свое мнение.

