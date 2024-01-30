В ГСКО объяснили, почему во время войны упал уровень знаний учеников по базовым предметам. Пример Полтавщины

У школьников Полтавской области ухудшились успехи в учебе из-за войны России против Украины. В частности, у учеников снизился уровень знаний по украинскому языку и литературе, математике, зарубежной литературе и иностранному языку. В частности, это происходит из-за плохой усвояемости предметов или пропусков занятий.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал начальник управления государственной службы качества образования Юрий Кращенко. Он отметил, что по творческим предметам, физкультуре и информатике учебные достижения остались почти неизменными.

"Ухудшаются результаты по тем предметам, которые имеют накопительный, то есть аккумулятивный эффект. Другими словами, если ты пропустил определенные темы или плохо их усвоил, то следующие темы даются труднее", – сказал Кращенко.

По его словам, в настоящее время 500 учителей из 30 общин области разрабатывают стратегии наверстывания учебных потерь по полученному инструментарию. Сначала педагоги проводят диагностику, затем разные компенсаторные мероприятия и повторный анализ.

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Кращенко рассказал, что ученики смогут пользоваться материалами для самостоятельной обработки, а также посещать индивидуальные или групповые занятия. Мероприятия будут проводить в зависимости от потребностей детей, однако чаще всего они выбирают самостоятельно догонять программу.

Школьники делятся, что с началом полномасштабного вторжения учиться стало сложнее, в том числе из-за частых воздушных тревог и необходимости спускаться в укрытие. По их словам, некоторые учителя продолжают вести урок в убежище, а некоторые прекращают и переносят информацию на следующий раз или домашнюю обработку.

Учителя рассказали, что из-за частого пребывания в защитном помещении на уроках могут сосредоточиться только на основных пунктах и понятиях. А все остальное дают школьникам на домашнюю обработку с помощью видеоуроков.

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