У вас всего 10 секунд: головоломка на скорость

Эта головоломка проверит вашу внимательность и способность быстро замечать детали. Перед вами заваленная вещами детская комната, где среди игрушек, одежды и прочих предметов спрятались пять грязных отпечатков ладоней. Посмотрите на изображение ниже.

Задача простая: попробуйте найти все пять всего за 10 секунд. Включите таймер и внимательно осмотрите изображение.

На первый взгляд беспорядок в комнате может отвлекать, ведь на рисунке множество мелких деталей. Именно на этом и построена головоломка: отпечатки ладоней спрятаны так, чтобы глаз не сразу выделял их среди других предметов и пятен.

Лучше всего не переводить взгляд хаотично с одного предмета на другой. Попробуйте осматривать картинку последовательно – например, слева направо или сверху вниз. Так меньше вероятность пропустить один из участков.

Если вы уже нашли один отпечаток, обратите внимание на его цвет. Остальные имеют похожий серовато-грязный оттенок, поэтому после этого заметить их может стать проще.

Можно также искать не пятна, а характерную форму ладони и пальцев.

Чем полезны такие головоломки

Подобные задания – это, прежде всего, развлечение, но в то же время они хорошо тренируют несколько когнитивных навыков.

Поиск скрытых деталей помогает развивать концентрацию внимания. Чтобы найти все отпечатки, нужно не отвлекаться на лишние элементы и некоторое время удерживать внимание на одной задаче.

Такие головоломки также тренируют зрительное восприятие. Мозг должен быстро отделить нужные формы от большого количества похожих линий, цветов и предметов.

Еще один полезный навык – системность поиска. Когда человек делит изображение на условные части и проверяет их по очереди, он использует тот же принцип, который помогает во многих повседневных задачах, где важно ничего не упустить.

Кроме того, короткие визуальные загадки могут стать способом переключить внимание и сделать небольшой умственный перерыв в течение дня.

Удалось ли вам найти все пять отпечатков за 10 секунд? Правильный ответ – ниже.

OBOZ.UA предлагает потренировать внимательность с помощью рисунка морского дна, где прячется рыба.

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