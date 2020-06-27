У Зеленского заявили о возможности дистанционного школьного обучения осенью

Марина Погорилко Моя Школа 21:10, 27.06.2020 Обновлено: 21:13, 27.06.2020

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что существует вероятность перехода большинства украинских школ на дистанционное обучение осенью 2020 года.

Соответствующее предположение он высказал на селекторном совещании правительства, представителей правоохранительных органов и руководителей областных государственных администраций и городских глав, которую собрал президент Украины Владимир Зеленский в связи со стремительным увеличением количества больных COVID-19.

Через вероятность дистанционного обучения школьников осенью, Данилов высказался о необходимости подготовки соответствующих технических возможностей уже сегодня.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил причину роста заболеваемости COVID-19 в Украине. Он считает, что вспышку можно остановить, если соблюдать меры безопасности.

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